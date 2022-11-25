Мобильное приложение по республиканским трассам запустили в Казахстане

В Казахстане для пользователей республиканских трасс разработано мобильное приложение Sapar, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой пресс-службу АО «Национальная компания «КазАвтоЖол».

Фото: пресс-служба нацкомпании "КазАвтоЖол"

Национальный оператор автодорог республиканского значения разработал мобильное приложение Sapar с возможностью построения маршрута с навигацией в онлайн- и офлайн-режимах.

«В приложении функционируют разделы о текущем состоянии автодорог (информация по открытию/закрытию трасс, объездные дороги, ремонтные работы и другое), метеоусловиях, пополнения баланса за проезд по платным участкам дорог.

В приложении также собрана вся актуальная информация об объектах придорожного сервиса (ОПС), которые находятся вдоль республиканских трасс. Пользователи могут оценить качество оказываемых здесь услуг», – описали в компании.

В Sapar автолюбители могут быстро набрать колл-центр КазАвтоЖола 1403 (также и онлайн-чат) и службы 112, добавил нацоператор.

Приложение доступно на PlayMarket-е и в скором времени будет размещено на AppStore.