Мобильному приложению eGov Mobile – пять лет
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Сегодня каждый второй казахстанец является пользователем eGov Mobile, порядка 4 млн граждан пользуются им ежемесячно. Первая версия приложения, как сообщает портал eGov.kz, была запущена в 2012 году и называлась mGov. В него были внедрены такие электронные госуслуги, как получение адресной и пенсионной справок, справки о наличии недвижимости и обременений, а также сервис по оплате штрафов, налогов и госпошлин. К 2019 году приложение mGov уже предоставляло населению около 70 услуг и сервисов.