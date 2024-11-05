Мобильному приложению eGov Mobile – пять лет

Госуслуги
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Асель Муканова
редактор отдела информации и права

Сегодня каждый второй казахстанец является пользователем eGov Mobile, порядка 4 млн граждан пользуются им ежемесячно. Первая версия приложения, как сообщает портал eGov.kz, была запущена в 2012 году и называлась mGov. В него были внед­рены такие элект­ронные госуслуги, как получение адресной и пенсион­ной справок, справки о наличии недвижимости и обременений, а также сервис по оплате штрафов, налогов и госпошлин. К 2019 году приложение mGov уже предоставляло населению около 70 услуг и сервисов.

В 2019 году произошел ребрендинг продукта, и мобильное приложение «электронного правительства» обновило дизайн, с этого момента был представлен уже хорошо знакомый eGov Mobile. Одним из ключевых моментов стало внедрение биометрической идентификации в 2020 году, что помогло сократить количество барьеров при получении госуслуг, в том числе в период пандемии.

За пять лет количество пользователей увеличилось в 15 раз, сегодня 90% гос­услуг и сервисов можно получить через eGov Mobile, здесь доступны 208 госуслуг и 759 услуг с подвидами для физических лиц на портале e-license, а также 34 услуги eGov Business.

Благодаря приложению отпала необходимость носить с собой физические документы, ведь с реализацией сервиса «Цифровые документы» казахстанцы воспользовались цифровой версией своих документов более 13 млн раз. Позже для удобства граждан этот сервис был интегрирован в популярные банковские приложения.

Одним из технологических решений eGov Mobile является возможность получения ЭЦП и подписания документов с помощью QR-кода. На сегодняшний день данным способом подписания воспользовались около 9 млн раз, и цифра продолжает уверенно расти.

Мобильное приложение доступно для скачивания в магазинах приложений App Store, Play Market и Нuawei AppGallery. Количество пользователей eGov Mobile на базе iOS более 3,6 млн, на Android – более 5,1 млн и на платформе Huawei – более 850 тыс. пользователей.

В июле был представлен новый компонент мобильного «электронного правительства» – приложение для предпринимателей eGov Business. Теперь представители малого и среднего бизнеса могут пользоваться госуслугами и сервисами со своих смарт­фонов и всего в пару кликов зарегистрировать первого руководителя юрлица, подать заявку на выпуск ЭЦП, подписать документы через QR и многое другое.

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