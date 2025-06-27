Абитуриенты могут подать заявки на поступление в колледжи через eGov.kz

Образование,Цифровизация,Госуслуги
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Дана Аменова
корреспондент

Подача заявления доступна только один раз, с возможностью выбора до четырех специальностей в четырех различных колледжах

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На портале eGov.kz стартовал сезонный прием документов в организации технического и профессионального, послесреднего образования, сообщает Kazpravda.kz

В этом году услуга была существенно обновлена и стала удобнее для абитуриентов. Система подачи заявлений получила новые функции и фильтры, которые помогают быстро выбрать учебное заведение, избежать ошибок и сэкономить время.

Теперь при оформлении заявки можно сразу указать необходимость предоставления общежития или бесплатного питания. Для прошедших срочную воинскую службу по призыву предусмотрена возможность прикрепления подтверждающего документа.

Одним из ключевых изменений стало внедрение механизма фильтрации при выборе учебного заведения. Система автоматически формирует список колледжей на основе выбранных пользователем параметров: регион обучения, язык, направление и специальность. После указания языка обучения отображаются только те учебные заведения, где предусмотрена программа на соответствующем языке. Также реализован отдельный фильтр для выпускников сельских школ из регионов, участвующих в программе «Серпін».

Подача заявления доступна только один раз, с возможностью выбора до четырех специальностей в четырех различных колледжах. Важно учесть, что максимальный объем прикрепляемых документов не должен превышать 5 мегабайт.

Для подачи заявки абитуриенту необходимо:

- авторизоваться на портале eGov.kz;

- перейти в раздел «Образование» и выбрать категорию «Колледжи»;

- выбрать из перечня услугу «Прием документов в организации технического и профессионального, послесреднего образования»;

- заполнить все необходимые поля и загрузить файлы;

- подписать услугу одним из доступных методов подписания;

- результат услуги будет доступен в Личном кабинете пользователя в разделе «История получения услуг».

Срок оказания услуги составляет от 3 до 5 рабочих дней. Прием документов проводится поэтапно и зависит от формы обучения и выбранной образовательной программы.

С полным перечнем условий приема, сроками подачи документов и требованиями можно ознакомиться в паспорте услуги на портале eGov.kz.

Модификация была реализована благодаря совместной работе Комитета госуслуг Минцифры, Минпросвещения, АО «НИТ» и Национального центра исследований и оценки образования имени А. Байтұрсынұлы. 

#колледжи #заявки #абитуриенты #egov.kz

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