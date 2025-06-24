Казахстанцы смогут заменить удостоверение личности онлайн

Цифровизация,Госуслуги
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Дана Аменова
корреспондент

Стандартный срок изготовления документа составляет 15 рабочих дней

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Получить новое удостоверение личности теперь можно полностью онлайн, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минцифры

По данным ведомства, на портале eGov.kz и в мобильном приложении eGov Mobile запущен пилотный проект услуги, которая позволяет подать заявку на перевыпуск документа, не выходя из дома. Инициатива реализована Минцифры совместно с МВД.

Как получить услугу на портале eGov.kz?

Чтобы подать заявку на портале eGov.kz, необходимо авторизоваться на портале электронного правительства, выбрать соответствующую услугу, пройти биометрическую идентификацию, заполнить необходимые данные, подписать запрос одним из доступных методов подписания и оплатить государственную пошлину через банковское приложение.

Как получить услугу в мобильном приложении eGov Mobile?

Чтобы подать заявку через мобильное приложение eGov Mobile, нужно авторизоваться в приложении, выбрать нужную услугу, пройти биометрическую идентификацию, заполнить необходимые данные, указать пункт получения документа, оплатить госпошлину и подтвердить подачу заявки с помощью Face/Touch ID.

Кто может воспользоваться услугой «Выдача удостоверения, паспорта РК»?

Услугой «Выдача удостоверения, паспорта РК» может воспользоваться только владелец удостоверения личности. Подать заявку за другого человека, даже по доверенности или опеке, невозможно.

В каких случаях можно заменить удостоверение онлайн?  

Заменить удостоверение личности можно только при истечении срока действия документа – не ранее чем за 30 дней до окончания срока и не позднее 10 дней после истечения срока действия удостоверения личности.

Где и когда можно получить готовый документ?

Готовое удостоверение личности можно получить в указанном ранее заявителем регистрационном пункте. Стандартный срок изготовления удостоверения личности составляет 15 рабочих дней.

Какая сумма государственной пошлины предусмотрена при оформлении услуги «Выдача удостоверения, паспорта РК»?  

Размер государственной пошлины в случае стандартного срока изготовления составляет 0,2 МРП. Для тех, кому требуется срочное оформление, доступна ускоренная услуга: документ можно получить за 3 рабочих дня при оплате 1 771 тенге или за 1 рабочий день при оплате 3 372 тенге.

Какие меры информационной безопасности предусмотрены при подаче заявки онлайн?

Процедура подачи заявки проходит через защищённую систему Digital ID, где предусмотрены современные методы защиты данных с дополнительными факторами идентификации. Сначала система проверяет ИИН и номер телефона заявителя через базу мобильных граждан. После этого на зарегистрированный номер телефона отправляется одноразовый код (OTP). Далее пользователю необходимо пройти биометрическую идентификацию, которая служит дополнительной мерой защиты. Такой подход обеспечивает высокий уровень безопасности и исключает возможность доступа к услуге третьих лиц.

Надёжно ли защищены биометрические данные?  

Все биометрические данные хранятся в зашифрованном виде в защищённом контуре АО «Национальные информационные технологии». Информационная система Digital ID имеет акт соответствия требованиям информационной безопасности, выданный Комитетом информационной безопасности МЦРИАП РК. 

Что делать, если пользователю не удаётся пройти биометрическую идентификацию?  

В отдельных случаях пользователи могут столкнуться с трудностями при прохождении биометрической идентификации. Это может быть связано с индивидуальными особенностями внешности, изменениями после операций, наличием шрамов, возрастными изменениями или особенностями мимики.

В Минцифры отметили, что такие случаи не считаются отказом в услуге – это предусмотренный механизм защиты. При невозможности прохождения онлайн-идентификации система автоматически предложит альтернативный вариант: оформление услуги через ЦОН. В этом случае заявитель может обратиться в любой удобный ЦОН.

С полной информацией об услуге можно ознакомиться в паспорте услуги на портале eGov.kz.

Модификация была реализована благодаря совместной работе МВД, Комитета госуслуг Минцифры и АО «НИТ».  

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