В госкорпорации «Правительство для граждан» напомнили, что дежурные ЦОНы работают в будние дни до 20:00, в субботу — до 13:00, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 1 июля в городах Шымкент, Усть- Каменогорск, Тараз, Уральск, Караганда, Туркестан, а также в области Улытау меняются адреса дежурных ЦОНов.

Напомним, дежурные центры обслуживания населения работают в будние дни с 09:00 до 20:00, по субботам с 09:00 до 13:00.

При этом, дежурные спецЦОНы в будние дни осуществляют прием заявлений с 09:00 до 18:00, а готовые документы выдаются до 20:00.

По субботам заявления принимают с 09:00 до 12:00, готовые документы выдают до 13:00.

Отметим, что на час раньше начинается и заканчивается рабочий день в Центрах обслуживания населения Восточно-Казахстанской области.