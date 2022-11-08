Общество

Модернизацию лифтов в Алматы планируют завершить к концу года

Ксения Денисова

Последнее ЧП с лифтом в мегаполисе произошло в июне этого года. В одном из городских ЖК кабина с пассажиром сорвалась с места до того, как закрылись двери, и понеслась вверх с огромной скоростью. На последнем, 25-м этаже она врезалась в потолок здания. В результате сильного удара мужчина получил травмы.

В ходе проверки, последовавшей за происшествием, было установлено: самопроизвольное движение подъемного устройства произошло из-за неисправности тормозного механизма. Более того, выяснилось, что компания, подрядившаяся обслуживать лифт в ЖК, не имела аттес­тата комитета промышленной безопасности на право оказания подобных услуг и специального свидетельства о соответствии национальному стандарту по лифтам. Проще говоря, занималась упомянутой деятельностью незаконно.

Помимо лифтов в злополучной многоэтажке у ТОО оказалось еще несколько договоров на обслуживание лифтового хозяйства в элитных жилых комплексах Алматы. Кроме административного взыскания руководству организации было предписано незамедлительно оформить все разрешающие документы.

Как отмечают в ОЮЛ «Национальная ассоциация лифтовиков Казахстана», контроль за этим видом дея­тельности сейчас осложнен мораторием на проверки малого и среднего бизнеса. И так получается, что на собственниках теперь лежит бремя не только содержания лифтового хозяйства, но и контроль за качеством их обслуживания.

В первую очередь в ассоциа­ции рекомендуют руководству КСК, ОСИ или ПТ перед заключением договора с лифтовой сервисной компанией проверять наличие необходимых разрешений: аттестата и свидетельства о соответствии нацстандартам.

В Алматы в эксплуатации находится около 6 тыс. лифтов, которые распределены между 60 обслуживающими фирмами. Как отметил руководитель ассоциации Ержан Игибаев, согласно закону техническое освидетельствование лифта должно производиться специализированной организацией не реже одного раза в год, а осмотр лифтового оборудования обслуживающая компания обязана проводить ежемесячно.

В целом, как утверждают в профессиональном союзе лифтовиков, состояние подъемных устройств в высотках Алматы можно считать удовлетворительным. В 2019-м, к началу бюджетной программы по модернизации ЖКХ, по городу насчитывалось более 1 тыс. лифтов, выработавших 25-летний ресурс. До конца этого года планируется заменить последнее из устаревшего оборудования.

Впрочем, на этом процесс обновления лифтового хозяйства не заканчивается, поскольку сроки ввода в экс­плуатацию у техники разный, и она выбывает из строя постоянно. Но массовая замена техники с истекшим сроком эксплуатации будет завершена.

На смену отслужившим свой срок лифтам приходит современное оборудование китайского, корейского, а также отечественного производства, которое соответствует высоким стандартам качества.

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