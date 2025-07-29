Молодежный театр из ВКО представил на своих первых гастролях постановку про лудоманию

Культура
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Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Театр «Ассамблея жастары», созданный два года назад при Ассамблее народа Казахстана Восточно-Казахстанской области, впервые провел гастроли в Семее и Астане, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Управление культуры ВКО

Как рассказали в областном управлении культуры, в центре внимания зрителей обоих городов - постановка «Qytqar meni», затрагивающая тему такого социального зла, как лудомания. Парень-игроман стоит перед выбором: потерять все или преодолеть зависимость от азартных игр и вернуть любимую, родных, друзей.

«Спектакль был тепло встречен зрителями и Семея, и Астаны, так как артисты играли искренне, эмоционально, на высоком уровне. В Астане постановку посмотрел председатель АНК Марат Азильханов. По его словам, спектакль стал доказательством, что молодежь понимает и транслирует ценности единства и согласия через искусство», - рассказали в управлении.

Также в репертуар молодежного театра входят постановки по произведениям казахского классика Абая Кунанбаева. В этом году особый интерес к ним продиктован 180-летием замечательного поэта, акына и просветителя.

Как заключили в управлении, несмотря на то, что это были первые гастроли единственного в своем роде молодежного театра, они показали высокий потенциал. Задача театра, объединившего 20 актеров, – формировать морально-этические ценности, развивать у молодых интерес к театральному искусству.

#культура #театр #гастроли

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