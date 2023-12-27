18-летнего жителя ВКО задержали по подозрению в пропаганде терроризма

Фото: пресс-служба КНБ РК

Сотрудники комитета национальной безопасности РК задержали 18-летнего жителя Восточно-Казахстанской области по подозрению в пропаганде терроризма, передает корреспондент Kazpravda.kz.

У парня по месту жительства изъяли религиозную литературу.

Проводится досудебное расследование по части 2 уголовной статьи «Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма».

«Ранее задержанного неоднократно предупреждали о недопустимости совершения противоправных действий, могущих привести к уголовному преследованию. Ему объявили официальное предостережение. Несмотря на превентивные меры, он продолжил преступную деятельность. Иная информация не подлежит разглашению», — проинформировали в КНБ.

Также в Комитете национальной безопасности напомнили о рисках деструктивного влияния и рекомендовали воздерживаться от посещения интернет-ресурсов с экстремистским контентом.