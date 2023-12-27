18-летнего жителя ВКО задержали по подозрению в пропаганде терроризма

Парень хранил дома запрещенную литературу
Сотрудники комитета национальной безопасности РК задержали 18-летнего жителя Восточно-Казахстанской области по подозрению в пропаганде терроризма, передает корреспондент Kazpravda.kz.
У парня по месту жительства изъяли религиозную литературу.
Проводится досудебное расследование по части 2 уголовной статьи «Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма».
«Ранее задержанного неоднократно предупреждали о недопустимости совершения противоправных действий, могущих привести к уголовному преследованию. Ему объявили официальное предостережение. Несмотря на превентивные меры, он продолжил преступную деятельность. Иная информация не подлежит разглашению», — проинформировали в КНБ.
Также в Комитете национальной безопасности напомнили о рисках деструктивного влияния и рекомендовали воздерживаться от посещения интернет-ресурсов с экстремистским контентом.