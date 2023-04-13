Мониторинг образовательных достижений стартует в школах Казахстана

Образование
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По итогам будут разработаны методические рекомендации по улучшению качества образования для каждого региона.

Фото: Kazpravda.kz

С 24 апреля по 12 мая среди учащихся 4 и 9 классов пройдет мониторинг образовательных достижений обучающихся (МОДО), в котором примут участие более 50 тысяч школьников из 1473 школ в форме компьютерного комплексного тестирования по трем направлениям: читательская, математическая и естественнонаучная грамотность, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Отмечается, что мониторинг образовательных достижений обучающихся – независимый инструмент внешнего оценивания, не имеющий правовых последствий. Проведением тестирования будут заниматься специально обученные представители. По аналогии проведения международных сопоставительных исследований для них разработаны руководство по проведению мониторинга и сценарий тест-администратора.

Также во время мониторинга проводится анкетирование среди тестируемых, педагогов и администрации организаций образования для определения факторов, влияющих на качество знаний обучающихся.

«По итогам МОДО будут разработаны методические рекомендации по улучшению качества образования для каждого региона нашей страны, что способствует развитию преподавания и обучения в школах. Каждая организация образования, в лице руководства, педагогов и учащихся должна понимать важность объективных и реальных результатов. Поэтому необходимо обеспечить соблюдение принципов академической честности во время проведения мониторинга», - отметила главный эксперт Комитета по обеспечению качества в сфере образования Анар Тасмуратова.

В Минпросвещения напомнили, что МОДО проводится ежегодно с 2021 года с охватом 25% от общего количества школ, с учетом параметров выборки. В 2022 году участвовала 1441 школа. По итогам мониторинга все регионы получили комплексный анализ и методические рекомендации, в которых указано, по каким направлениям необходимо усилить работу для повышения качества образования.

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