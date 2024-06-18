Мониторинг за миграцией саранчи усилят в приграничных с Россией районах РК

Сельское хозяйство, Правительство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Наряду с этим проводятся обследования на границах с Китаем и Узбекистаном

Фото: pixabay.com

В приграничных с Россией районах Костанайской и Актюбинской областей усилят мониторинг за миграцией саранчи . Об этом на заседании центрального оперштаба по борьбе с саранчой под председательством вице-премьера Серика Жумангарина сообщил председатель Комитета госинспекции МСХ Дархан Абдикаримов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Как он отметил, в зоне повышенного риска залета саранчи с приграничных территорий РФ: Айтекебийский район Актюбинской области, а также Житикаринский и Денисовский районы Костанайской области, где проходят пути стадной миграции. Так, штаб-квартиру регионального центра управления по борьбе с саранчой Актюбинской области решено перенести в Айтекебийский район.

Для оперативной обработки залетной саранчи в Джангельдинском и Камыстинском районах Костанайской области работает 21 единица техники. При увеличении численности саранчи есть готовность перекинуть дополнительную технику.

По словам вице-министра сельского хозяйства Ермека Кенжеханулы, с российским отраслевым ведомством отрабатываются совместные меры противодействия.

Наряду с этим проводятся обследования на границах с Китаем и Узбекистаном.

На сегодня защитные мероприятия против стадных саранчовых проведены на площади 1,3 млн га, или 51,7% от прогнозируемой. Химическая обработка против итальянского пруса проведена на площади 920,6 тыс. га, или 44,5% от прогноза. Из них в Костанайской области обработано 184 тыс. га, или 84% необходимых площадей, в Актюбинской – 431,5 тыс. га, или 93%.

На заседании оперштаба 9 июня Жумангарин отметил, что в Казахстане никогда ранее не сталкивались с такими огромными площадями распространения саранчи, как в этом году.

#регионы #Россия #граница #борьба #саранча #оперштаб

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