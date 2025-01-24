Монтажники погибли на стройке в Алматы

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Несчастный случай, связанный с падением монтажников, расследуют в департаменте комитета госинспекции труда в Алматы, передает корреспондент Kazpravda.kz

«23 января около 17:40 на строительном объекте RAMS Signature по ул. Габдуллина, 14 (генеральным подрядчиком объекта является ТОО «ART Monolite») при спуске со строительной люльки произошел обрыв троса, повлекший ее падение», – рассказали в Минтруда.

Сообщается, что создана комиссия по расследованию несчастного случая.

«В результате находящиеся в люльке монтажники Хамзаев Н.А. 2005 г.р. и Адабаев А.Э. 2003 г.р. получили травмы, несовместимые с жизнью. Обстоятельства и причины несчастного случая будут установлены в ходе расследования», – заключили в госоргане.

Сегодня также стало известно о гибели строителя от падения с высоты в Атырау.