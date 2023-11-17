Морозы и снег ожидаются в Казахстане в выходные дни

Культура и общество
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Искакова Айдана
корреспондент

Прогноз погоды по Казахстану на 18-20 ноября предоставил РГП "Казгидромет", передает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz

По данным метеорологов, в ближайшие дни под влиянием ложбины активного Северного циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов, на большей части Казахстана ожидаются осадки.

18 ноября на северо-западе и севере, 19 ноября на востоке страны ожидаются сильные осадки (дождь с переходом в снег), 19-20 ноября на юге и юго-востоке страны пройдут сильные осадки в виде дождя и снега.

"Наряду с обильными осадками на северо-западе и севере республики ожидаются гололедные явления и метель. К концу периода ожидается вторжение холодных воздушных масс, связанных с отрогом северо-западного антициклона, которое вызовет резкое понижение температуры на большей части Казахстана. Так, на северо-западе в ночные часы ожидается понижение до 3 - 13 мороза, днем до 7 мороза - 5 тепла, на севере, в центре, востоке Казахстана ночью до 8 - 16 мороза, днем до 2 - 10 мороза", - говорится в сообщении.

Отмечается, что понижение температуры коснется и южных регионов, здесь в ночные часы ожидается понижение до 3 мороза - 7 тепла, днем до 5 - 15 тепла, на юго-востоке ночью до 6 мороза - 6 тепла, днем до 5 мороза - 13 тепла.

По республике ожидается усиление ветра до 15-29 м/с и туман.

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