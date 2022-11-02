Мошенник притворился девушкой и выманил миллион у глухонемого жителя ЗКО

Дорогой телефон оформил в кредит глухонемой житель одного из поселков Западно-Казахстанской области, поддавшись на уловки мошенника. Гаджет предназначался в подарок для девушки, под видом которой мошенник втерся в доверие к потерпевшему, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейским удалось задержать 18-летнего гражданина Н., который познакомился с потерпевшим в WhatsApp и предложил свою помощь. Поверив мошеннику, Д. попросил познакомить его с девушкой. Тогда злоумышленник создал новый аккаунт и под видом девушки стал общаться с мужчиной.

Войдя в доверие, он стал просить небольшие суммы, пострадавший же, не подозревая ничего дурного, несколько раз перевел ему деньги.

Через некоторое время Д. решил пригласить «девушку» на свидание. Но вместе нее пришел Н., который сообщил, что девушка прийти не смогла и предложил купить ей подарок.

В ближайшем торгово-развлекательном центре мошенник оформил на жертву обмана кредит почти в 1 млн тенге. На эти деньги аферист купил дорогой телефон, пообещав, что передаст подарок девушке.

После предприимчивый парень заблокировал Д. в аккаунтах.

По данному факту начато досудебное расследование по уголовной статье «Мошенничество».