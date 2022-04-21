"Может быть пранк" – видео с похищением девушки прокомментировали в полиции Алматы

В Сети появилось видео с похищением девушки в городе Алматы. Заместитель начальника Департамента полиции мегаполиса Рустам Абдрахманов прокомментировал ролик, сообщает Kazpravda.kz.

«Девушку похитили средь бела дня». Видео с таким названием сегодня распространилось в мессенджерах и пабликах в Сети. На кадрах видно, как двое парней выбегают из автомобиля, хватают девушку, силой усаживают ее в машину и уезжают. К слову, авто было без госномера.

«Сообщаю сигналов, обращений, заявлений и сообщений о данном происшествии на пульт 102 ДП города Алматы не поступало.

В настоящее время нами проводятся проверочные мероприятия. Обязательно будут установлены все обстоятельства.

Исходя из практики, не исключено, что это может быть пранк либо съёмка телевизионного продукта. Это как одна из версий», – отметил Абдрахманов на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что в любом случае проверочные мероприятия будут проведены в полном объёме.

Ход и результаты проводимой проверки поставлены на контроль в Департаменте полиции города Алматы.