Можно ли наследникам не выплачивать кредиты умершего?

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Какие чужие долги могут достаться наследникам?

Наследство умершего гражданина переходит к наследнику (наследникам) на условиях универсального правопреемства как единое целое.

В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день смерти вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности, то есть долги.

По общим правилам наследованию подлежат долги по коммунальным платежам, по кредитам, договорные долги, пени, штрафы и неустойки, начисленные налоговыми службами, и т.п. То есть, если при жизни наследодатель не оплачивал коммунальные услуги, штрафы и свои кредиты, то, выплаты перейдут непосредственно к получателю наследства.

Отмечаем, что для приобретения наследства наследник должен его принять.

В состав наследства не входят права и обязанности, связанные непосредственно с личностью наследодателя. Например: право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью человека; алименты; права членства в организациях, являющихся юридическими лицами, если иное не установлено законодательными актами или договором; права на пенсионные выплаты; пособия и другие выплаты на основании трудового законодательства и законов РК в сфере социального обеспечения; личные неимущественные права, не связанные с имущественными.

Как выяснить наличие задолженности у наследодателя?

Выяснить можно через нотариуса, занимающегося оформлением наследства. Возможно, удастся получить информацию, была ли оформлена у наследодателя страховка, и является ли его смерть страховым случаем. Эти вопросы, как правило, прописаны в договоре страхования.

Имейте в виду, что право кредиторов может быть реализовано в пределах сроков исковой давности. В Казахстане общий срок исковой давности устанавливается в три года, согласно статье 178 Гражданского Кодекса РК. При этом банковским законодательством установлен срок исковой давности пять лет по требованию по неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению договоров банковского займа.

Как узнать, не перекрывают ли долги рыночную стоимость наследства?

Для установления рыночной стоимости имущества наследодателя необходимо провести оценку имущества. Оценку имущества осуществляют специализированные компании-оценщики. Обратите внимание на то, что оценка имущества должна быть проведена до вступления в наследство, так как после пересмотреть оценку будет уже невозможно. Полученные данные позволят не только понять, соответствуют ли долги получаемому наследству, но и пригодятся для расчета государственной пошлины.

Можно ли отказаться от принятия долгов по наследству?

Да, наследник вправе отказаться от наследства в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Отказ от части наследства, отказ от наследства с оговорками или под условием не допускаются. Как бы не хотелось, вы не сможете принять имущество – квартиру/автомобиль/земельный участок и при этом отказаться от выплат долгов (ипотеки или кредита). Если вы решили принять имущество, то придется принять и долги, которые неразрывно привязаны к нему. По закону и по завещанию ответственность по долгам несут наследники.

Если вы приняли решение не вступать в наследство, то можете никуда не обращаться и не заявлять о своих правах. Но в таком случае вы не должны совершать никаких действий, то есть пользоваться имуществом наследодателя, оплачивать коммунальные услуги, делать ремонт и так далее. Если вы по незнанию уже подали заявление о вступлении в наследство, а в дальнейшем передумали, то необходимо подать заявление об отказе от наследства нотариусу до того, как вы получили свидетельство о правах на наследство. Иначе после получения данного документа вы сможете отказаться от наследства только через суд.

Как погасить долги по наследству?

Если вы приняли решение вступить в наследство и принять долги наследодателя, то платежи вы будете осуществлять по установленному графику погашения, который изначально был указан в договоре займа. Возможно, вас не устраивает график погашения или вы хотели бы совершить досрочные выплаты – все эти моменты необходимо обсудить с кредитором. Таким образом вы сможете избежать ненужных проблем и не окажетесь в долговой яме.

Могут ли расти долги за просрочку выплаты после смерти должника?

Как правило, кредитор фиксирует размер штрафа на день смерти заемщика. Лучше всего заранее уточнить у нотариуса, были ли долги у наследодателя, и в срочном порядке предъявить свидетельство о смерти кредиторам с требованием не начислять штрафы и «заморозить» долг, пока вы не вступите в права наследования. В случае, если кредитор уже начислил штрафные проценты, вы вправе требовать перерасчета.

Как быть, если наследник несовершеннолетний?

Следует отметить, что в Гражданском кодексе Республики Казахстан не установлены исключения для несовершеннолетних наследников по обязательствам наследодателя. Так как у несовершеннолетнего есть опекуны, и в наследство вступают от его имени опекуны, соответственно, опекуны после принятия наследования будут оплачивать долги.

Может ли наследник объявить себя банкротом?

В Казахстане банкротство физического лица законодательством не предусмотрено. Если по наследству вам досталась квартира или дом, важно обратить внимание на то, что имущество находится в залоге. В таком случае кредитор имеет право истребовать с вас принятие долга либо выставит залоговое имущество на продажу. По процедуре наследования возникает очень много вопросов, которые вы должны задать своему нотариусу. Перед принятием наследства рекомендуется тщательно все проанализировать и не совершать поспешных действий. Если чужие долги окажутся вам не по карману, то, возможно, следует отказаться от всего наследства.