Коронавирус
Можно ли прервать пост заболевшим коронавирусом во время месяца Рамадан
Айдана Демесинова
О том, что делать, если во время поста в месяц Рамадан человек заболеет коронавирусом, рассказал заместитель председателя ДУМК РК, наиб муфтий Ершат Онгаров в ходе брифинга в СЦК, сообщает Kazpravda.kz.

"Если человек заболел коронавирусом, то он должен следовать рекомендациям врачей. Если он хорошо себя чувствует и врачи не запрещают, то он может продолжать пост. Однако если врачи запретят, то может не поститься. В Коране сказано, что тем, кто заболел, или находится в пути, можно совершить оразу в другой период времени. Заболевшие граждане должны следовать рекомендациям врачей", – сказал Онгаров. 

Напомним, в 2021 году Рамадан начинается 13 апреля и заканчивается 12 мая. Ночь с 8 на 9 мая – Лейлат аль-Кадр (Ночь предопределения). 13 мая – Ораза Айт.

Месяц Рамадан длится 30 дней.

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