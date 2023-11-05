Мурад Шамилов: "Прямые выборы акимов усилят доверие граждан к власти"

Ученый, преподаватель Казахского университета международных отношений и мировых языков имени Абылай хана Мурад Шамилов считает, что первые в истории Казахстана выборы акимов районов и городов областного значения гармонично укладываются в концепцию "слышащего государства", передает Kazpravda.kz

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"С момента вступления в должность Қасым-Жомарт Токаев объявил курс на либерализацию политической системы в стране. Глава государства предложил и успешно реализовывает концепцию "слышащего государства" для диалога между властью и народом. Поэтапные прямые выборы акимов сел, районов и городов областного значения – это серьезный вызов для населения и власти. Это только усилит доверие и сократит разрыв, который существует между населением и государством", – уверен эксперт.

По его мнению, прошедшие выборы стали важным этапом развития избирательной системы Казахстана, основой для накопления нового практического опыта организации и проведения масштабных региональных электоральных кампаний.

"В целом, прямые выборы акимов позволят повысить активность граждан в полноценной реализации конституционных прав, усилят доверие населения к власти и подотчетность акимов перед населением, повысят оперативность реагирования акима на потребности и проблемы населения", – сказал Мурад Шамилов.

Как сообщалось, сегодня в Казахстане в пилотном режиме проходят выборы акимов районов и городов областного значения.