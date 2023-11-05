В Казахстане впервые проходят выборы акимов районов и городов облзначения

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Маслихатами 17 областей утвержден перечень 45 районов и городов областного значения для проведения выборов в пилотном режиме. Из них три города и 42 района. Также была утверждена дата проведения выборов. Выборы акимов районов и городов областного значения на основе принятых маслихатами решений состоятся в первое воскресенье ноября.

Выборы акимов районов, городов областного значения назначаются соответствующей территориальной избирательной комиссией не менее чем за 50 дней до даты проведения выборов акима района, города областного значения, установленной решением маслихата.

Основанием для назначения выборов является решение маслихатов об установлении перечня пилотных регионов и даты проведения выборов акимов районов, городов областного значения. 20 дней предусмотрены на выдвижение кандидатов, 25 дней – на регистрацию кандидатов. После регистрации кандидатов сразу наступила предвыборная агитация, которая продлится 24 дня.

Политические партии из числа своих членов вправе выдвигать кандидатуру путем проведения соответствующих процедур, которые предусмотрены уставами партии. Также граждане путем самовыдвижения имеют право выдвинуться. В этом случае самовыдвиженцам надо набрать не менее 1% подписей в свою поддержку от общего числа избирателей, которые зарегистрированы в данном избирательном округе.

В случае, если не наберется должного количества кандидатов из числа партий и самовыдвиженцев, то вышестоящий аким вправе будет назначить одного либо двоих для создания альтернативы. Потому что голосование будет на альтернативной основе.

Проведение предвыборной агитации регламентировано Конституционным законом о выборах. Отметим, что итоги выборов устанавливаются территориальной избирательной комиссией района (города) в течение трех дней.

Таким образом, избранным акимом будет считаться кандидат, который набрал наибольшее количество голосов избирателей, принявших участие в голосовании, по сравнению с другими кандидатами.

Аким может стать гражданин РК не моложе 25 лет. Признанные судом недееспособные лица, а также лица, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда не могут стать акимами. Также акимом по закону не может стать гражданин, имеющий судимость, если она не погашена или не снята в установленном порядке. А также акимом не может стать гражданин, чья вина в совершении коррупционного преступления и коррупционного правонарушения была признана судом.