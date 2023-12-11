Спустивший 3,8 млн тенге лудоман ограбил игровой клуб в Шымкенте – видео
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор
Мужчина напал на оператора игрового клуба в Шымкенте, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД
До этого мужчина проиграл 3,8 млн тенге и решил восполнить финансовую потерю через разбой. Угрожая работнице заведения ножом, злоумышленник взял 4 млн тенге из сейфа и скрылся. О произошедшем потерпевшая сразу же сообщила в полицию.
«Оперативники задержали подозреваемого по горячим следам на территории Шымкента. 28-летний горожанин водворен в ИВС. Факт блюстители закона расследуют по статье 192 УК РК «Разбой», — уточнили в департаменте полиции.