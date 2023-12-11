Спустивший 3,8 млн тенге лудоман ограбил игровой клуб в Шымкенте – видео

Мужчина напал на оператора игрового клуба в Шымкенте, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Скриншот с видео: пресс-служба ДП Шымкента

До этого мужчина проиграл 3,8 млн тенге и решил восполнить финансовую потерю через разбой. Угрожая работнице заведения ножом, злоумышленник взял 4 млн тенге из сейфа и скрылся. О произошедшем потерпевшая сразу же сообщила в полицию.