Мужчина скончался после укола в больнице в Караганде

Пациент умер в больнице в Караганде от анафилактического шока, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

В Instagram-аккаунте denski_blog сообщается, что трагический случай произошел 8 ноября 2023 года в областной клинической больнице в Караганде.

«Погибшему должны были провести операцию по удалению геморроя. По словам близких 40-летнего мужчины, он сразу заявил врачам об аллергии на «Цефтриаксон» и «Новокаин». Несмотря на это, медсестра поставила ему укол, в результате которого мужчина погиб от анафилактического шока».

Сообщается, что карагандинец работал в департаменте уголовно-исполнительной системы. У него остались жена и трое детей.

Под постом администрация областной клинической больницы принесла соболезнования родным и близким погибшего и подтвердила летальный исход при плановой госпитализации от анафилактического шока.

«Пациенту был назначен лекарственный препарат «Цефтриаксон» с профилактической целью для исключения возможных осложнений во время операции. С учетом того, что у пациента в анамнезе упоминалось о наличии аллергии на препарат «Цефтриаксон», врачи клиники по требованиям стандарта оказания аллергологической и иммунологической помощи перед его введением назначили внутрикожную аллергическую пробу, которая показала отрицательный результат. В амбулаторной карте пациента данные о наличии аллергической реакции отсутствовали. После внутривенного введения препарата «Цефтриаксон» произошла анафилактическая реакция. К сожалению, несмотря на все усилия врачей по реанимации, пациент скончался», – говорится в комментарии медучреждения.

Больница направила сообщение о нежелательных последствиях применения лекарственного препарата в национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий, а также экстренное извещение о летальном исходе при плановой госпитализации в департамент комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава РК.

По смерти пациента возбуждено уголовное дело.

Департамент комитета контроля качества медицинской и фармацевтической деятельности по Карагандинской области проводит внеплановую проверку, по результатам которой будут приняты меры.