Мужчина скончался после укола в больнице в Караганде

Происшествия, Скандалы
74
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Пациент умер в больнице в Караганде от анафилактического шока, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

В Instagram-аккаунте denski_blog сообщается, что трагический случай произошел 8 ноября 2023 года в областной клинической больнице в Караганде.

«Погибшему должны были провести операцию по удалению геморроя. По словам близких 40-летнего мужчины, он сразу заявил врачам об аллергии на «Цефтриаксон» и «Новокаин». Несмотря на это, медсестра поставила ему укол, в результате которого мужчина погиб от анафилактического шока».

Сообщается, что карагандинец работал в департаменте уголовно-исполнительной системы. У него остались жена и трое детей.

Под постом администрация областной клинической больницы принесла соболезнования родным и близким погибшего и подтвердила летальный исход при плановой госпитализации от анафилактического шока.

«Пациенту был назначен лекарственный препарат «Цефтриаксон» с профилактической целью для исключения возможных осложнений во время операции. С учетом того, что у пациента в анамнезе упоминалось о наличии аллергии на препарат «Цефтриаксон», врачи клиники по требованиям стандарта оказания аллергологической и иммунологической помощи перед его введением назначили внутрикожную аллергическую пробу, которая показала отрицательный результат. В амбулаторной карте пациента данные о наличии аллергической реакции отсутствовали. После внутривенного введения препарата «Цефтриаксон» произошла анафилактическая реакция. К сожалению, несмотря на все усилия врачей по реанимации, пациент скончался», – говорится в комментарии медучреждения.

Больница направила сообщение о нежелательных последствиях применения лекарственного препарата в национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий, а также экстренное извещение о летальном исходе при плановой госпитализации в департамент комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава РК.

По смерти пациента возбуждено уголовное дело.

Департамент комитета контроля качества медицинской и фармацевтической деятельности по Карагандинской области проводит внеплановую проверку, по результатам которой будут приняты меры.

 

 

#здравоохранение #гибель #Карагандинская область #Караганда #больница #пациент #скандалы

Популярное

Все
Неожиданная победа
Теоретические шансы
Обидно, досадно...
Застройка нелегальная
Дорога особой опасности
Чем пахнет?
Недобросовестные подрядчики и черепашьи госзакупки
Хотели как лучше...
Антикор расследует дело о хищениях в сфере образования Туркестанской области
Более 150 молодых жителей Атырауской области получили льготные микрокредиты
Фристайл под кюй «Адай»
О спорт, ты – мир!
Ее жизнь словно сюжет художественного фильма
Отечественные атомщики формируют тренд
То ли блогер, то ли жулье
Михаил Дауенов – Человек с большой буквы
Песни – на устах, имя – в сердцах
«С «лейкой» и с блокнотом, а то и с пулеметом…»
Хранители истории
Против вандализма и насилия
Астанчанин умер после укола в клинике восточной медицины
Из ничего и будет ничего
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Журналисты в законе
Чтобы завтра не стало поздно и совестно
Не дожил до скачек: породистого скакуна пустили на "согым" воры в Карагандинской области
Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела
За отказ от прививок предложили ввести уголовную ответственность
Вступивший в ЧВК "Вагнер" казахстанец получил 6,8 года колонии
Статистику по заболеваемости ОРВИ и гриппом представил Минздрав
Вокалистка из Казахстана победила на международном фестивале
В режиме ожидания
"Не понимают!": полиция встревожена итогами опросов студентов о наркотиках
Рельсы, рельсы. Шпалы, шпалы…
Вовремя остановить тирана
Уроки воспитания для дебоширов
Как с 2024 года платить налоги сдающим квартиры в аренду
Работники АПК просят ускорить процедуры субсидирования
Бывший налоговик возрождает обанкротившееся хозяйство в сельской глубинке
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане

Читайте также

"Наказать чиновников" – Закиева о гибели двоих детей в аким…
Тело пропавшего 4-летнего мальчика нашли полицейские
Курсанты учебного центра КУИС МВД массово госпитализированы…
Черных старателей с золотом на 130 млн тенге задержали в Ст…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]