Мужчина вымогал миллион тенге у главы крестьянского хозяйства в области Жетісу

В данное время подозреваемый находится под стражей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото: Polisia.kz

Как уточняется, полицейские задержали жителя Каратальского района, подозреваемого в вымогательстве денег у главы одного из крестьянских хозяйств.