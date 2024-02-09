Мужчина вымогал миллион тенге у главы крестьянского хозяйства в области Жетісу
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В данное время подозреваемый находится под стражей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД
Как уточняется, полицейские задержали жителя Каратальского района, подозреваемого в вымогательстве денег у главы одного из крестьянских хозяйств.
– Мужчина, угрожая физической расправой, требовал миллион тенге у главы одного из крестьянских хозяйств. По факту вымогательства возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. Подозреваемый взят под стражу, – отметил и.о. начальника УБОП ДП области Жетісу Аслан Абылов.