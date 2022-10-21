Мужчина зарезал женщину-кассира в обувном магазине Астаны

Столичный департамент полиции сообщил о дерзком убийстве в магазине города, передает Kazpravda.kz.

"В 18.39 часов на канал 102 поступил вызов о том, что мужчина ножом убил женщину. На место незамедлительно выехал наряд полиции. По приезду данный факт подтвердился. В магазине за кассой на полу обнаружено тело женщины с ножевыми ранениями. От полученных травм 32-летняя гражданка скончалась до приезда скорой помощи", - говорится в информации.

Установлено, что мужчина зашел в обувной магазин и, подойдя к кассе, оттолкнул напарницу и напал с ножом на женщину.

Сотрудниками столичной полиции задержан 32-летний мужчина. Вещественное доказательство изъято. Назначены необходимые экспертизы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 99 УК РК (Убийство). Задержанный водворен в изолятор временного содержания.