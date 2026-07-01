Мужчинам приписывали дорогостоящие «женские» операции в клиниках Мангистау

В 19 случаях пациенты вовсе не подтвердили факт обращения в клиники

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департамент АФМ по Мангистауской области проводит расследование в отношении руководства двух частных клиник по факту хищения средств Фонда социального медицинского страхования, сообщает Kazpravda.kz

По данным следствия, должностные лица медицинских центров «ИБН СИНА» и SOFIE MED GROUP при кодировании медицинских услуг по мужским диагнозам «варикоцеле» указывали код высокотехнологичной операции, предназначенной для женщин — «эндоваскулярная эмболизация сосудов органов малого таза и маточных артерий».

В результате более 200 пациентам мужского пола необоснованно проставлены дорогостоящие услуги, что привело к увеличению стоимости лечения до 10 раз. В 19 случаях пациенты вовсе не подтвердили факт обращения в клиники. Сумма причиненного ущерба превысила 221 млн тенге.

«Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит», – сказано в информации.

Напомним, в Казахстане высокотехнологичная медицинская помощь (ВТМП) становится всё более доступной и результативной, позволяя проводить самые сложные и дорогостоящие вмешательства за счёт государственных механизмов финансирования.