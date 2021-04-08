Музыка нужна как воздух

В музыкальной культуре Казахстана нет другой женщины, которую бы при жизни называли «Джамбулом домб­ры». До последнего дня не расставаясь с инструментом, она совершенствовала свою игру, достигла высочайшего мастерства, которое позволяло, по словам очевидцев, говорить о ее непревзойденной домбровой технике.

Вниманию слушателей были представлены лучшие произведения композитора, ставшие классикой казахской музыки. Их исполнил оркестр под управлением дирижера, обладателя почетного знака «Мәдениет қайраткері» и государственной награды «Ерен еңбегі үшін» Турлыхожи Базарова, а также его молодого талантливого подопечного Жаната Рашитова, недавнего выпускника КазНУИ.

Прозвучали «Тойбастар», «Кербез», «Домалатпай», «16 жыл», «Жеңіс», «Бұлбұл», «Қара қасқа ат» Дины Нурпеисовой, кюй Курмангазы «Қайран шешем» и другие сочинения. Публика сопровождала каждый номер овациями.

– Как здорово, что сегодня я пришла на этот концерт! С огромным удовольствием слушала прекрасные музыкальные произведения легендарной Дины в исполнении оркестра. С детства обожала музыку, моя мама прекрасно пела, мои братья с раннего детства играли на саратовской гармони с колокольчиками, а сейчас любую музыку они могут подобрать на гитаре и на домбре, – говорила доцент Кокшетауского государственного университета им. Ш. Уалиханова Карима Канитаева.

– В студенческие годы в Саратовском госуниверситете я играла на мандолине в оркестре русских народных инструментов, после переезда в Казахстан продолжила играть в оркестре русских народных инструментов в Щучинском педагогическом училище. Так что народная музыка – казахская и русская – всегда была мне близка, – продолжила Карима Канитаева. – Музыка необходима всем нам как воздух, как вода. Она воспитывает чувства доброты, любви, человечности. Из-за пандемии, к сожалению, такие концерты стали редкос­тью, а без музыки тоска! На этом концерте каждое произведение тронуло слушателей до глубины души.