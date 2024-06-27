Музыка улучшает настроение, делает нас умнее и даже лечит

И это вовсе не высокопарные тезисы для привлечения аудитории. Динара, известная широкой публике под псевдонимом Динара Каиргожа, доказывает и показывает это каждый день. В авторской вокальной студии под ее руководством с учеников слетают, словно обломки старой черепицы, зажатость, закомплексованность, тревоги и блоки, годами приносившие дискомфорт.

Когда читаешь все звания и награды этой улыбчивой женщины, как-то не особо в это верится. Такие уж в ней присутствуют легкость и беззаботность. Деятель культуры РК, член Академии педагогических наук Казахстана, лауреат республиканских и международных конкурсов по эстрадному вокалу, автор методических разработок, опубликованных на сайте infourok.ru, учебно-методического пособия по развитию и воспитанию детского голоса... Перечислять можно еще долго.

Проявлять интерес к музыке Динара начала еще совсем ребенком. Пела в любом месте, микрофоном тогда становилось все, что попадалось под руку. Концерты, устраиваемые маленькой девчушкой в родном селе, до сих пор вспоминают местные старожилы. А уж сколько частушек в ее ярком исполнении переслушала соседка баба Зина – и не сосчитать. После школы вопрос о выборе профессии не стоял. Помимо желания, у Динары были и слух, и голос, и внешность, и выраженный артистизм – на сцене перед публикой она чувст­вовала себя свободно. Профессиональную деятельность Динара начала в LIFE BAND «Studio 54», где была и продюсером, и солисткой.

– Для меня как восточной женщины семья всегда была на первом месте, и когда супруга перевели на работу в другую страну, поехала за ним, – рассказывает Динара. – Нельзя сказать, что это решение далось мне просто. Все-таки отказывалась от любимого дела, призвания. Но, как говорится, все что ни делается, делается к лучшему. Отправившись туда, где, казалось, можно забыть о карьере, я приобрела гораздо больше. Нам удалось пожить в нескольких восточных странах – Таиланде, Японии, Малайзии. Меня удивило там отношение к музыке. У нас на родине все-таки более европейский подход, важна академичность, внешний антураж. Здесь музыка – нечто большее. Скорее, это было про духовность, гармонию внутреннюю, некий баланс. Музыка несла другую функцию. У меня словно все на свои места встало. Давно в голове зрела мысль применять музыку как терапию, и я начала работать над своей программой еще глубже.

Сегодня музыка для Динары это не развлечение или шоу, хотя получается у нее это отменно, и она частенько балует публику яркими выступления­ми. Но все же ее музыка начала свой непростой путь. И вот уже шесть лет как Динару смело можно назвать музыкальным терапевтом. Хотя, конечно, и просто улучшить свои вокальные навыки в ее школе возможно. Но в большинстве своем люди сюда идут, конечно же, за другим. Приходят не только измотанные взрослые, желающие при помощи применяемых здесь техник избавиться от стресса, улучшить здоровье, убрать блоки, годами мешающие полноценной жизни. Основные ученики все же – дети, как обычные, так и не нормотипичные. Динара берется и за таких. Говорит, что эта категория в подобной терапии нуждается больше других.

– Я изучала искусство, литературу и медицину восточных стран, – рассказывает педагог. – Восточная культура и оздоровительные техники значительно отличаются от европейской. Мне пришла идея совместить систему оздоровления восточных техник с европейской техникой постановки вокала.

При занятиях с детьми с аутизмом, по словам педагога, необходимо максимально глубоко и очень осторожно касаться их внутреннего мира, проявляя искренний интерес к личности. Очень важны особый тон, деликатность, терпимость.

Помимо композиции, на подобных уроках Динара использует целый ряд музыкальных игр, благодаря которым ребенок может освоить те действия, которые представляли для него определенную сложность. Ребенка с аутизмом постепенно выводят из состояния тревоги, успокаивают, используя соответст­вующую музыку, лишенную диссонансов и излишней громкости. А еще Динара старается помочь детям с нарушением речи. И это у нее отлично получается.

– Фонетические звуки, используемые в различных песнях, как нельзя лучше способствуют усвоению навыков правильного произношения, – говорит Динара. – В комплексе с работой преподавателя-логопеда мы способны устранить данную проблему. Также подключаем сюда рисование и лепку. Эффект от такого комбо ошеломительный! Результаты видны уже после нескольких занятий. На уроках мы очень много работаем над дыханием. Это применимо по отношению ко всем категориям учеников, будь то взрослый или ребенок, или же ученик с особыми потребностями. Мы можем «продышать» злость, обиду, недосказанность. Наверное, всем знакомо неприят­ное чувство комка в горле. Чаще всего это бывает, когда ты сдержался и недосказал. Впоследствии эта эмоция перерастает в блок, который мы снимаем на уроках с помощью дыхания.

Динара обучает не только вокалу. В ее школе-студии можно освоить и игру на музыкальных инструментах. По словам певицы и педагога, играя на музыкальных инструментах, ребенок развивает свои математические способности в силу необходимости понимать ритм и чувствовать скорость музыки. Регулярная музыкальная практика развивает логику и креативное мышление, активизирует полушария мозга, что приводит к ускоренной обработке информации. Исполнение музыкального произведения стимулирует развитие нейронных связей в участках мозга, задействованных в развитии речи. А пальчиковые игры под музыку способствуют развитию мелкой моторики у детей, таким образом готовя ребенка к письму и рисованию. Музыкальная терапия может улучшить концентрацию, память, а также помочь в развитии креативности и мышления.

К сожалению, пока у школы нет филиалов, и функционирует она только в Кокшетау – на родине Динары Бисембиной. Но основы программы можно узнать из книги-пособия педагога «Развитие и воспитание детского голоса», которая вышла совсем недавно. Это учебно-методическое пособие раскрывает теоретические и методические аспекты развития и воспитания детского голоса в процессе обучения вокалу и включает в себя основные теоретические понятия о строении голосового аппарата, различных типах дыхания, наи­более эффективных методах развития певческих навыков у детей. Книга адресована педагогам дополнительного образования, учителям музыки общеобразовательных школ, руководителям детских хоров, студентам музыкально-педагогических отделений и факультетов учебных заведений.

Школа Динары не только про терапию, здесь профес­сионально готовят и к большой сцене. За время работы студии ее подопечные становились обладателями диплома I степени Международного фестиваля «Я – виртуоз» в Моск­ве; Гран-при и диплома в номинации «Эстрадный вокал» Международного творческого многожанрового фестиваля продюсерских центров среди детей, юношей и взрослых Talantstar в Астане; лауреатами ХI Республиканского конкурса «Алматы жүрегімде».