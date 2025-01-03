МВД обратилось к казахстанским водителям

Министерство внутренних дел РК обратилось к участникам дорожного движения, сообщает Kazpravda.kz

— Уважаемые участники дорожного движения! В условиях ухудшения погоды каждый ваш шаг на дороге имеет решающее значение. Гололед, сильный ветер, снегопад или туман могут превратить обычную поездку в опасное испытание. Именно поэтому мы настоятельно рекомендуем отказаться от дальних поездок. Помните, иногда лучше немного подождать, чем рисковать своей жизнью и безопасностью других.

Если же вы оказались в пути - снижайте скорость; держите безопасную дистанцию; избегайте резких маневров и обгонов; при первой возможности остановитесь в ближайшем населенном пункте или безопасном месте.

На дорогах круглосуточно работают дорожные службы, а также сотрудники полиции и спасательных подразделений. Их задача – помочь вам. В случае экстренной ситуации незамедлительно обращайтесь за помощью.

Особое внимание обращаем на тех, кто нарушает ограничения и предписания, связанные с погодными условиями. Такие действия подвергают опасности не только самих нарушителей, но и окружающих. Виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законом. Ваше внимание и ответственность сегодня – это залог безопасного возвращения домой завтра. Берегите себя и своих близких! — отметил председатель комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев.