МВД обратилось к казахстанским водителям

Транспорт,Погода
0

В ведомстве настоятельно рекомендуют отказаться от дальних поездок

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство внутренних дел РК обратилось к участникам дорожного движения, сообщает Kazpravda.kz 

— Уважаемые участники дорожного движения! В условиях ухудшения погоды каждый ваш шаг на дороге имеет решающее значение. Гололед, сильный ветер, снегопад или туман могут превратить обычную поездку в опасное испытание. Именно поэтому мы настоятельно рекомендуем отказаться от дальних поездок. Помните, иногда лучше немного подождать, чем рисковать своей жизнью и безопасностью других.

Если же вы оказались в пути - снижайте скорость; держите безопасную дистанцию; избегайте резких маневров и обгонов; при первой возможности остановитесь в ближайшем населенном пункте или безопасном месте.

На дорогах круглосуточно работают дорожные службы, а также сотрудники полиции и спасательных подразделений. Их задача – помочь вам. В случае экстренной ситуации незамедлительно обращайтесь за помощью.

Особое внимание обращаем на тех, кто нарушает ограничения и предписания, связанные с погодными условиями. Такие действия подвергают опасности не только самих нарушителей, но и окружающих. Виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законом. Ваше внимание и ответственность сегодня – это залог безопасного возвращения домой завтра. Берегите себя и своих близких! — отметил председатель комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев.

 

#МВД #обращение #водители #непогода

Популярное

Все
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Цель – укрепить экономику и суверенитет
120 полицейских прибыли в резиденцию президента Южной Кореи для его ареста
«Есть проблемные моменты» – Касым-Жомарт Токаев о работе правительства
Токаев высказался о дискуссиях между Парламентом и Правительством по переводу времени
Трамп поинтересовался казахстанским видением прекращения военных действий на Украине
Какие реформы и нововведения планирует Минздрав в 2025 году
Культовый балет «Лебединое озеро» представит «Астана Опера»
Посредственной назвал президент работу руководителей-экономистов
На вопрос о планах возглавить ООН ответил Касым-Жомарт Токаев
Информацию о переходе Казахстана к парламентской системе власти прокомментировал Токаев
Цена автостраховки будет зависеть от тяжести ущерба при ДТП – АРРФР
Ашимбаев: Интервью еще раз демонстрирует приверженность президента принципам открытости
«Такой формат полезен как госорганам, так и обществу» – Карин об интервью президента
Около 800 машин скопилось из-за непогоды на терминале у Темиртау
Премьер посетил павильон-сферу на территории ЭКСПО
Престижное признание получил Казахстан от CNN Travel
Около 100 машин попали в массовое ДТП на трассе под Астаной
МВД обратилось к казахстанским водителям
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Год единства и созидания
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
Путин извинился перед Алиевым за инцидент в небе над Актау
Казахстан – лидер по привлеченным инвестициям в новые проекты в регионе Северной и Центральной Азии
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Как отличить новую банкноту номиналом 2 тысячи тенге от фальшивой
Нацбанк предупредил о новых схемах мошенничества
СВМДА: на пути эволюционного развития
90 лет в потоке истории
Предприятие стоимостью свыше 1 млрд тенге вернули государству в Алматинской области
Выпускники журфака КазНУ вручили новогодний подарок студентам
Открыт новый терминал аэропорта Шымкента
«Черные ящики» разбившегося в Актау самолета будут расшифровывать в Бразилии
Залог уважения и достоинства
Тепло и свет – без дефицита
Акмолинский фермер приобрел сельхозтехнику с помощью цифрового тенге
В доход государства взыскано 52 млрд тенге
Олжас Бектенов провел заседание Совета по переходу к «зеленой экономике»
Все лучшее – детям!
Задачи прокуратуры – закон и порядок
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Производство шоколада может прекратиться
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
Лица старого Уральска
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Прорыв в дорожной сфере
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами
Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Вдохновлять собственным примером
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Деликатесы по скромной цене
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау

Читайте также

Около 800 машин скопилось из-за непогоды на терминале у Тем…
Цена автостраховки будет зависеть от тяжести ущерба при ДТП…
Какой будет погода в январе для казахстанцев
Самый длинный трансморской мост открыли в Китае

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]