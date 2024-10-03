МВД поможет гражданам, не имеющим удостоверения личности

Правоохранители продолжат работу в этом направлении до конца года, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как пишет Polisia.kz, с июля этого года МВД запущена идентификационная кампания по выявлению лиц, проживающих без каких-либо документов личности с неурегулированным правовым статусом, а также оказанию им помощи в оформлении документов.

Зачастую в эту категорию подпадают лица без определенного места жительства, проживающие в отдаленных местностях, крестьянских хозяйствах, иногда без потребности иметь официальный документ либо наоборот не имеющие возможности обратиться самостоятельно по состоянию здоровья или юридической неграмотности.

Кампания, которая продлится до конца года, проводится Комитетом миграционной службы МВД, его территориальными подразделениями при содействии Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и ряда неправительственных организаций.

На сегодня по стране установлено 404 лица, не имеющих документов, из которых 200 человек признаны гражданами Республики Казахстан, а 14 – лицами без гражданства.

По остальным еще проводятся проверочные мероприятия их правового статуса.