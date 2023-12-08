МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родственников и друзей

Общество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Министерство внутренних дел распространило предупреждение об участившихся в Казахстане случаях обмана в WhatsApp и Telegram с помощью вредоносной ссылки, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечает информационный медиа-портал министерства, в последнее время участились случаи обмана с использованием мессенджеров WhatsApp и Telegram. Чаще мошенники направляют на аккаунты граждан вредоносную программу в виде ссылки. Как правило, она содержит информацию о голосовании за детей, розыгрыше призов либо в виде вопросов-ответов, опросника на различные темы. После перехода по ссылке злоумышленники получают параллельный доступ к аккаунту мессенджера.

Далее, с аккаунта потерпевших рассылается текст с просьбой занять деньги. При этом получатели таких писем считают, что это реальная просьба. Для получения денег мошенники используют счета третьих лиц (дропов).

В этой связи МВД призывает граждан быть бдительными и не переходить по сомнительным ссылкам, даже если они поступили от родственников, друзей и т. д. При получении таких писем рекомендуется не открывать их и незамедлительно связаться с отправителем.

"В случае, если Вы открыли ссылку, необходимо проверить наличие привязанных к аккаунту посторонних устройств. Для этого в приложении мессенджеров WhatsApp и Telegram, нужно войти в "Настройки", далее – "Связанные устройства" (в Telegram – "Устройства"), где отображаются параллельные соединения. При наличии во вкладке постороннего устройства, нужно выйти из сессии", - говорится в сообщении МВД.

Такую процедуру рекомендуется проводить как можно чаще, для того, чтобы обезопасить свои персональные данные и контакты, добавили в ведомстве.

 

#мошенничество #МВД #предупреждение #ссылки #сообщение

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