В мае текущего года установлено местонахождение и задержано более 140 человек, передает Kazpravda.kz

Фото: Polisia.kz

Министерство внутренних дел продолжает активную работу по розыску и задержанию лиц, скрывающихся от уголовной ответственности, с целью обеспечения принципа неотвратимости наказания, сообщает Polisia.kz.

В мае текущего года установлено местонахождение и задержано более 140 человек, в том числе восемь – за пределами страны.

В Алматы задержаны двое жителей Туркестанской области, которые в Арысском районе с применением физического насилия совершили вымогательство более 3,4 млн тенге и автомобиля у местного жителя.Кроме того, по розыскному заданию департамента полиции Жамбылской области, при содействии сотрудников МВД Узбекистана, в городе Ташкенте задержан 22-летний житель города Тараз. Он в конце 2022 года, введя в заблуждение своего знакомого, завладел четырьмя автомобилями на общую сумму более 24 млн тенге, после чего перепродал их третьим лицам. Работа по розыску преступников и обеспечению правопорядка продолжается на постоянной основе и находится под контролем ведомства.