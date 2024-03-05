Мы о героях забывать не вправе

– Бахытжан Ертаевич, Вы сейчас возглавляете общественное объединение, занимающееся поддержкой ветеранов и героев войны. Какова основная миссия вашего объединения?

– Мы должны уделить особое внимание воспитанию подрастающего поколения, дать ему возможность адаптироваться к вызовам времени. Важно воспитать в молодом поколении толерантность, взаимоуважение, интерес к своей культуре и истории. И в этом цели объединения ветеранов полностью совпадают с интересами общества, поскольку направлены на осознание самобытности культуры народа. Возрождая традиции предшест­вующих поколений, мы создаем условия для поступательного движения в будущее, и в этом велика роль образования как фактора обеспечения мира и стабильности путем воспитания молодежи в духе толерантности и согласия.

Неотъемлемой частью патриотизма у молодежи является воспитание на ярких примерах выдающихся людей. И здесь мы, ветераны, готовы стать связующим звеном между школой и героями войны и труда. Важно воспитывать юное поколение на конкретных примерах мужества и отваги, беззаветного служения на благо Родины, а также повышать статус человека труда в обществе. Мировоззрение молодых людей формируется в основном за счет живого общения, и его необходимо наполнять правильным, как сейчас модно говорить, контентом, направленным на пробуждение у человека чувства гордости за достижения его страны, интереса к ее культуре. А это, в свою очередь, пробуждает в человеке желание сохранить самобытный характер своей Родины, стремление защищать ее интересы. То есть то, что и является настоящим патриотизмом.

– Вы настаиваете на том, что такая работа должна проводиться только в образовательных учреждениях? А как же телевидение, кинофильмы, книги, социальные сети? Они же тоже могут способствовать формированию патриотизма.

– Безусловно, вы правы. Но мы сейчас говорим о школе как о той сфере, где, во-первых, мы можем добиться реальных результатов, а во-вторых, именно школа наравне с семьей является основой для формирования личности каждого казахстанца. И поэтому главный акцент надо делать именно на образовательные учреждения, которые, по сути, и создают наших новых граждан, формируя их сознание. Именно школы, ну, и конечно, техникумы, лицеи и вузы, передают память поколений, ценности, культуру, определяют то видение будущего, которое будут продвигать общество через несколько десятилетий. И они же будут формировать запрос для перечисленных сфер: для телевидения, кино, литературы, поскольку сегодняшние выпускники будут трудиться в этих сегментах уже через несколько лет по окончании школы. То есть, если все правильно организовать в плане патриотического воспитания в наших учебных заведениях, мы получим то, что называется мультипликативным эффектом, буквально во всех сферах жизни, включая экономику. Мы ведь настаиваем на подключении к работе с молодежью не только ветеранов войны, но и профессионалов своего дела в мирном труде, которые могли бы своим примером показать, что рабочие профессии дают не меньшие возможности человеку развиваться как личности, чем, скажем, какие-то компетенции в сфере IT. Представители рабочих профессий всегда найдут достойное применение своим способностям даже в век искусст­венного интеллекта. Настоящий патриот тот, кто знает, как и чем он может служить своему Отечеству.

– Со дня вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана прошло 35 лет. На Ваш взгляд, произошло ли в нашем обществе за эти годы какое-то глубокое осмыс­ление этих трагических событий?

– События действительно были трагическими: восемнадцатилетние парни, надев панамы с красной звездочкой, не ведали, в какую политическую игру их втянули, не знали, что некоторые из них уже никогда не вернутся домой с перевалов черных гор Афганистана и сложат свои головы на чужбине. А тысячи вернутся назад инвалидами и столкнутся с непониманием и безразличием чиновников и общества в конце 80-х – начале 90-х годов прошлого столетия. И это при том, что наши ребята действительно проявляли в ходе афганской кампании настоящий героизм: шесть казахстанцев были удостоены звания Героя Советского Союза и Халық Қаһарманы, двое стали полными кавалерами ордена «Айбын», сотни ребят награждены орденами и медалями бывшего СССР и Республики Казахстан.

Любая война приносит много горя простым людям, афганская война не исключение. Но все усугублялось еще и тем, что молодые ребята 18–20 лет, исполнявшие воинский гражданский интернациональный долг в Афганистане, оказались со своими проблемами один на один, так как та страна, за которую они воевали, перестала существовать. И меня радует то, что в Казахстане отношение со стороны государства и общества в отношении участников тех страшных десяти лет менялось в лучшую сторону, пусть и медленнее, чем хотелось бы.

– При этом общество реагировало на проблему даже быстрее государства...

– У нас в стране в 80-х годах стали соз­даваться ветеранские союзы с целью поддержки молодых ребят, возвращающихся из Афганистана. Поддержка была как моральной, так и материальной, кроме того, многие ветераны Афганистана находили свое место в мирной жизни в работе в создаваемых такими союзами молодежных спортивных и военно-пат­риотических клубах, где они передавали свой жизненный опыт подросткам. То есть занимались в принципе той же деятельностью, которую мы, ветераны, теперь предлагаем государству распространить на учебные заведения. И в настоящее время одним из основных направлений работы ветеранского движения является воспитание подрастающего поколения в духе патрио­тизма к своей земле, к своему народу. Ежегодно к 15 февраля и 7 мая во всех учебных заведениях проводятся уроки мужества с участием ветеранов афганской войны, творческие и спортивные мероприятия. Мы хотим, чтобы наши дети росли здоровыми как физически, так и духовно, и предлагаем государству использовать наши возможности и компетенции в этом вопросе активнее. Более того, мы готовы разделять такую площадку по воспитанию патриотизма со всеми конструктивными силами нашего общества.

Афганская война ушла в историю, но в памяти людской ей жить долго, потому что ее история написана кровью солдат и слезами матерей. Поколение, опаленное ее огнем, как никто усвоило военные и нравственные уроки той никем и никому необъявленной героической и трагической войны. И это поколение должно быть услышанным сейчас еще и потому, что чем дальше уходит от нас то или иное событие, тем более взвешенными и объективными должны быть его оценки. Но без точки зрения непосредственных участников события давать ему объективную оценку, согласитесь, сложно.

Афганистан – это боль в моей душе, боль в душах десятков тысяч моих соо­течественников, служивших там, их семей, родных, близких. Ни одна война не заканчивается тем долгожданным моментом, когда смолкает оружие... Она продолжается в душах тех, кто в ней участвовал, в душах тех, кто потерял в этой войне сына, мужа, отца, друга. И эти раны заживут не скоро. Поэтому мы обязаны протянуть руку тем, кто честно выполнял свой долг, сделать все, чтобы война для них наконец закончилась. Но забывать о ней и о героизме наших земляков мы – общество и страна – не вправе.