Мы о героях забывать не вправе
0
Игорь Прохоров
35-летие вывода советских войск из Афганистана казахстанские ветераны той войны отметили уроками мужества в школах, чествованием героев и памятными церемониями у мемориалов славы. Председатель общественного объединения Tayelsiz Qazaqstannyn Halyq Batyrlary Бахытжан Ертаев говорит, что такие мероприятия не должны оставаться разовой акцией: государству необходимо активно привлекать воинов-«афганцев», равно как и героев труда, к постоянному участию в воспитании молодежи.