«Мы обязательно поможем!»

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Наталья ВАЛУЙСКАЯ, Алматы
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На уютной площадке для малышей приготовили несколько занимательных, веселых и познавательных игр: кинетическую песочницу с игрушками, новый конструктор, надувной бассейн, до краев наполненный разноцветными пластмассовыми шарами. А еще – домик с гуттаперчевой мебелью и всамделишной посудой, развлекательную зону с мыльными пузырями и даже огромного мягкого мишку, чтобы взбираться на него и прыгать. На огонек пришли мамочки со своими ребятишками, а те вволю резвились и широко распахнутыми глазками смотрели на новый и такой интересный мир детства. Это благотворительное мероприятие некоммерческого характера клуб проводит впервые.
– О фонде «Дом мамы» я услышала год назад, – делится со мной сооснователь Kids Lab Ардак Мухамадиева. – Мне очень понравилась жизненная идея поддержать молодых мам, которых никто нигде не ждет с младенцем на руках. А причины тому самые разные – родители не признают, муж не поддержал, молодой человек бросил... Оказавшись в трудной жизненной ситуации, женщины готовы решиться на отчаянный шаг – отказаться от «обузы». Фонд дает им крышу над головой и поддержку психолога, обеспечивает детей всем необходимым.
Координатор общественного фонда Гулшат Кудайбергенова, работающая в Доме мамы с самых первых дней, рассказала, что изначально это был пилотный проект мецената Айдына Рахимбаева. Первый дом с идеей сократить в Казахстане количество сирот открыт в Астане. Затем проект расширил свои границы, и сегодня по всей стране действуют уже 26 домов. В Алматы три Дома мамы, в ближайшее время планируется открытие четвертого.
– Любая мамочка должна преодолеть первый страх: материальные трудности и заблуждение, «кто и что подумает, если узнает», – убеждена моя собеседница, – поэтому мы стараемся, чтобы сразу же после родов она приложила ребенка к груди, побыла с ним наедине. Мы сотрудничаем с городским управлением здравоохранения, поликлиниками, родильными домами, берем потенциальных отказниц под опеку. Среди них есть приезжие, есть воспитанницы детских домов, словом, разные. Разговариваем, пытаемся повлиять, чтобы молодые женщины не совершили главную ошибку своей жизни. Разъясняем, что они могут жить в Доме мамы один год, спокойно растить и воспитывать малышей.
Благодаря сердечной поддержке казахстанских меценатов медицинское обслуживание и юридические консультации, питание и проживание там совершенно бесплатны. Много делают волонтеры, приносят одежду, игрушки. В доме мамочкам помогают встать на ноги, получить необходимые для жизни профессиональные навыки швеи, повара, парикмахера, других нужных и востребованных профессий.
– Наши подопечные учатся быть заботливыми мамами и хорошими хозяйками и уже не чувствуют себя такими беспомощными. Если кто-то попал в непростую ситуацию и не знает, как с ней справиться, пусть не отчаивается. Наш телефон доверия работает бесплатно: 8-800-0807-771. Мы обязательно поможем! – заверяет Гулшат.

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