"Мы ожидаем более прекрасного будущего у народа Казахстана" – глава миссии ШОС по наблюдению за выборами

Международное сотрудничество , Общество
Фото: sectsco.org
Диасов Ораз
корреспондент

Генеральный секретарь ШОС, глава миссии ШОС по наблюдению за выборами в Казахстане Чжан Мин сообщил о начале работы миссии наблюдателей на внеочередных выборах президента РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Только что я встретился с председателем ЦИК Нурланом Абдировым. Я думаю, это означает, что миссия наблюдателей на внеочередных выборах президента Казахстана начала свою работу с сегодняшнего дня. Казахстан - это государство-член ШОС, мы получили приглашение с казахстанской стороны, направили запрос всем государствам-членам, получили поддержку со стороны всех наших государств-членов. Я сам возглавляю эту миссию, в составе которой 18 наблюдателей, в том числе представители законодательных, исполнительных и избирательных органов государств-членов ШОС, а также должностные лица секретариата ШОС, исполнительного комитета РАТС ШОС», - сказал Чжан Мин.

По его словам, члены миссии наблюдателей осуществляют деятельность самостоятельно и независимо, руководствуясь принципами политической объективности, нейтральности, невмешательства во внутренние дела государства.

«Мы ожидаем более прекрасного будущего у народа Казахстана. В связи с этим мы будем делать все от нас зависящее для обеспечения беспристрастного рационального политического процесса страны. Пользуясь случаем, хотел бы выразить благодарность ЦИК за оказанную поддержку миссии ШОС. В последующие дни все члены нашей миссии будут объезжать избирательные участки Астаны и Акмолинской области», - резюмировал спикер.

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