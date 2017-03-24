Мы знаем предпочтения казахстанских туристов

– В этом году мы только начали активно работать с Казахстаном. Начало нашему сотрудничеству было положено еще в Рас-эль-Хайме, где я встретился с послом Казахстана в ОАЭ Кайратом Ламой Шарифом. Мы обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества и нашли точки соприкосновения прежде всего в вопросах туризма, обмена опытом в развитии туристического направления, внутреннего туризма. На встрече мы также обсудили статистику из Казахстана. Так, в прошлом году количество туристов из Казахстана выросло на 205 процентов по сравнению с 2015 годом. Это беспрецедентный рост, и мы гордимся, что все больше казахов путешествуют по Рас-эль-Хайме. Казахстан мы выделяем как один из ключевых рынков в рамках нашей стратегии развития – Vision-2019. Целью этой программы является привлечение 1 миллиона туристов к 2020 году. В рамках нашего сотрудничества мы планируем проводить встречи с представителями туристической индустрии Казахстана, чтобы обмениваться опытом.– Учитывая то, что Казахстан – один из ключевых рынков для нас, мы пытаемся меняться для казахских туристов и изучать их предпочтения. В Рас-эль-Хайме 41 отель от 1 до 5 звезд, на любой бюджет. В Рас-эль-Хайме очень спокойно, но скучать точно не придется. У нас есть развлечения на любой вкус – от водных видов спорта до высотного скалолазания. В пустынях вас ждут лагеря бедуинов, в которых сохранился уклад жизни кочевых племен, джип-сафари по крутым барханам. Также у нас есть природный заповедник, где можно увидеть соколов, ориксов, верблюдов и других животных в их естественной среде обитания. Для любителей экстрима у нас есть разные активности в горах – скалолазание, хайкинг, треккинг, катание на горных велосипедах, виа феррата. Для тех, кто хочет изучить культуру и историю эмирата, есть Национальный музей Рас-эль-Хаймы, старинный форт Дайя – символ эмирата, город-призрак Джазират Аль Хамра. Кроме того, есть и обычные развлечения – аквапарки, торговые центры, картинг-центр, катание на каяках и многое другое.За шесть ночей отдых в Рас-эль-Хайме может стоить от 750 до 2 086 долларов для одного человека.– Мы постоянно проводим мониторинги и исследования на наших ключевых рынках, к которым относится и Казахстан. Я думаю, что не будет секретом, что казахстанские туристы, как и многие другие, любят и ценят комфорт, сервис, чтобы во время отдыха не нужно было ни о чем переживать. В этом плане Рас-эль-Хайма – идеальное место, у нас очень спокойная и дружелюбная атмосфера, располагающая к полному расслаблению. Казахские туристы очень любят отель Rixos, его заполняемость в сезон достигает 80 процентов во многом благодаря туристам из Казахстана. Мы видим, что ваши туристы очень любят путешествовать с семьями, поэтому стараемся следить, чтобы отели располагали всеми необходимыми услугами. Во многих отелях есть детские клубы, где с малышами будут находиться опытные аниматоры, предлагаются услуги няни, детские стульчики, кроватки, даже стерилизаторы для бутылочек. Кроме того, многие отели предлагают систему all inclusive, что также популярно среди казахских туристов. Представители отелей стараются предусмотреть каждую мелочь для комфортного отдыха семей. Казахские туристы также любят активный отдых в горах. У нас, конечно, не заснеженные вершины, как у вас, но Хаджарские горы тоже очень красивые. В конце прошлого года мы открыли новое развлечение – виа феррату – специально оборудованный участок на самой высокой горе Джебель Джейс, где можно попробовать себя в скалолазании и прокатиться на зип-лайнах. В этом году мы планируем открытие самого длинного в мире зип-лайна, так что ждем туристов из Казахстана на открытие.– Казахстан – удивительная страна, мне здесь очень понравилось. Мне кажется, Рас-эль-Хайма и Казахстан очень похожи. У вас тоже есть горы и есть тенденция уезжать из деловых центров поближе к природе. Арабы часто приезжают из Абу-Даби и Дубая в Рас-эль-Хайму, чтобы насладиться тишиной и спокойствием. В Казахстане, я думаю, им очень понравится, например, столица Астана с небоскребами и динамичностью. Но совершенно точно им придется по вкусу и более спокойные города, которые находятся ближе к природе. Я знаю, что у вас есть удивительный горный курорт Шымбулак и высокогорный каток – это точно порадует арабских гостей, которые очень редко или вообще никогда не видели снег. Арабских туристов, безусловно, приятно удивит гостеприимство местных жителей, которое похоже на арабское гостеприимство. Большое значение, на мой взгляд, имеет и религиозная составляющая, арабские туристы не будут чувствовать культурных барьеров. К сожалению, в этот раз я не успел встретиться со всеми стратегическими партнерами, но в этом году я надеюсь вернуться в Казахстан. Мы начали работу с местными туроператорами – Kazunion и Kompass, в этом году планируем расширение сотрудничества. Мы всегда рады помочь нашим партнерам с их запросами и просьбами, чтобы эффективнее работать для казахстанских туристов и меняться только в лучшую сторону. В этом году мы присоединились к Международной программе устойчивого туризма в интересах развития при ООН. В рамках этой инициативы мы готовы делиться опытом по развитию внутреннего туризма для Казахстана и оказывать посильную помощь. В свою очередь представители казахской туриндустрии будут помогать нам развиваться, находить точки роста, улучшения, которые могут помочь сделать отдых еще более комфортным.