Мюнхгаузен под занавес сезона

Культура,Театр
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Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

«Угощать» зрителей под занавес сезона премьерой – давняя традиция Шымкентского русского драматического театра. На этот раз зрителей ждал спектакль по пьесе Григория Горина «Тот самый Мюнхгаузен» в режиссуре москвича Антона Митнева.

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Антон Юрьевич – уроженец Шымкента. Первые шаги в театре он сделал в школьном кружке, а уже в 11-м классе выходил на сцену Русского драмтеатра. Затем прошел двухгодичную подготовку в театральной студии «Балаганчик», несколько лет работал как актер. После окончания Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова служил в Национальном русском драматическом театре им. М. Лермонтова.

Сегодня Антон Митнев живет и работает в Москве, где основал частный театр «И-ОН». Но родной город не забывает: именно здесь режиссер решил повторить свою новую постановку, которая с успехом прошла на московских подмостках.

Сюжет спектакля закручивается вокруг трагикомической судьбы барона Мюнхгаузена. Он несчастлив в браке, заключенном по воле родителей, и в зрелом возрасте находит настоящую любовь. Но церковь не позволяет расторгнуть венчанный союз. Возникает парадокс: жить «по Богу», но вопреки Библии, или «по Библии», но против Бога?

Главную роль исполнил Анатолий Петриченко. По его словам, текст учить не пришлось – пьеса давно знакома, а одноименный фильм он знает почти наизусть.

– Это совсем не тот Мюнхгаузен, что у Марка Захарова с Олегом Янковским, – делится актер. – Мы привыкли к классическому образу, знакомому с детства. А наш Мюнхгаузен – совершенно иной. Режиссер предложил заглянуть вглубь, осмыслить библейские истины, притчи, символы. Это не просто романтическая история, а настоящая борьба человека за право быть собой. Мы задаемся воп­росом: что делает нас людьми? Наш Мюнхгаузен – как заноза в обществе. Он мешает быть «как все», потому что хочет быть искренним, свободным, любить. В его чувствах не мимолетность, а жертвенность, зрелость и глубина.

Постановка представлена в жанре трагифарса. Спектакль насыщен остросоциальными и философскими темами.

Работа с Антоном Митневым оказалась для труппы одновременно комфортной и непростой. Режиссер сразу предупредил: спектакль будет построен на высоком темпе и не должен останавливаться – только ускоряться. Актерам пришлось буквально «порвать страсти» на сцене и освоить этюдный метод работы.

Вот такой «не совсем тот самый» Мюнх­гаузен завершил театральный сезон в Шымкенте – ярко, необычно и пронзительно.

#Шымкент #театр #спектакль #премьера

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