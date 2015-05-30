На €2 млрд испортили гаджетов питомцы в Европе за 5 лет

За последние 5 лет в Европе домашние собаки и кошки испортили гаджетов в общей сложности на сумму в 1,5 млрд фунтов (€2,1 млрд). Такие данные приводит компания SquareTrade, которая занимается вопросом защиты техники от повреждений, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Lenta.ru
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По данным компании, самый большой ущерб своим хозяевам нанесли питомцы британцам, испортив гаджетов на сумму 358 млн фунтов (€0,5 млрд). От зубов, лап и когтей домашних животных пострадали телефоны, планшеты и ноутбуки в 14% домов в Великобритании.
Как сообщается в докладе, основная причина повреждений в том, что собаки и кошки принимают гаджеты за свои игрушки и грызут их. Кроме того, животные роняют устройства, разливают на них жидкости, скачут по ним.
"Хозяева домашних питомцев тратят невероятные суммы денег на починку телефонов, планшетов и других портативных устройств, которые случайно стали роскошной косточкой для собаки", – отметил директор европейского офиса компании SquareTrade Кевин Гиллан.