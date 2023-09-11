На 20 лет посадили алматинца, 2 года насиловавшего малолетнюю дочь

Культура и общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

К 20 годам тюрьмы приговорен алматинец, длительное время насиловавший свою родную дочь, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП города.

Фото: Kazpravda.kz

Уголовное дело по части 4 уголовной статьи «Изнасилование» расследовало управление полиции Алмалинского района.

«Материалами производства установлено, что М. 1979 года рождения с 2021 года неоднократно совершал половое сношение с несовершеннолетней дочерью 2009 года рождения, причинив ей физический и моральный вред. Спустя 2 года девочка решилась рассказать об этом своей маме. Она в свою очередь заявила в полицию.

М. был сразу же водворен в изолятор временного содержания. Далее суд санкционировал его арест. Вина подозреваемого доказана рядом экспертных исследований, показаниями потерпевшей девочки и следственными действиями», – отметил начальник управления полиции Алмалинского района Олжас Шарипов.

16 августа 2023 года приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы М. признан виновным и приговорен к 20 годам лишения свободы.

Ранее в Астане осудили к пожизненному сроку бывшего военнослужащего Актауского гарнизона, насиловавшего родную дочь. 

#суд #изнасилование #Алматы #приговор #происшествие

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