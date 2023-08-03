Пожизненный срок дали бывшему военному за изнасилование 11-летней дочери

1 августа специализированный межрайонный военный суд по уголовным делам города Астаны вынес приговор бывшему военнослужащему Актауского гарнизона, насиловавшему родную дочь, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Главной военной прокуратуры.

Фото: Kazpravda.kz

Установлено, что С. в период прохождения воинской службы неоднократно насиловал свою 11-летнюю дочь, используя ее беспомощное состояние.

«Приговором суда экс-военный признан виновным в преступлениях по части 4 статьи 120 (изнасилование малолетней), части 4 статьи 121 (насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней) и части 3 статьи 124 (развращение малолетней) Уголовного кодекса РК и осужден к пожизненному лишению свободы с содержанием в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности», – сообщили в ГВП.

Также С. ждет принудительное лечение в виде химической кастрации.

Отмечается, что вина подсудимого полностью доказана показаниями потерпевшей и свидетелей, результатами судебных экспертиз и другими материалами уголовного дела.

Государственный обвинитель привел неопровержимые доводы о необходимости применения к подсудимому пожизненного лишения свободы.

Приговор не вступил в силу.

Напомним, военнослужащего актауского гарнизона арестовали за изнасилование своей дочери в декабре прошлого года.