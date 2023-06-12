На 20 млн тенге оштрафовали тепловую компанию Шымкента

По итогам проверки установлено, что права 251 потребителя были грубо нарушены.

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Прокуратурой Шымкента и Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по городу Шымкент проведена совместная проверка в отношении ГКП «Қуатжылуорталық-3», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по регулированию естественных монополий МНЭ РК.

По итогам проверки установлено, что при предоставлении доступа 251 потребителю были грубо нарушены требования закона о естественных монополиях.

Так, 171 потребителю были выданы технические условия, не соответствующие типовой форме, а также нарушены сроки рассмотрения заявлений о выдаче и отказе технических условий 80 потребителей.

Таким образом, ГКП «Қуатжылуорталық» нарушило требования подпункта 4) пункта 2 статьи 26 закона о естественных монополиях.

В результате, ГКП «Қуатжылуорталық» привлечено к административной ответственности по части 4 статьи 164 Кодекса об административных правонарушениях, ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 20 700 000 тенге, сообщили в комитете.