Почти на 3 млрд тенге оштрафовали «Восход Хром» за загрязнение природы

Экология
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Венера Баталова
корреспондент

На протяжении года предприятие работало без обязательного экологического разрешения

Фото: пресс-служба прокуратуры Актюбинской области

Природоохранные прокуроры Актобе выявили нарушения в деятельности ТОО «Восход Хром» при переработке хромовой руды в Хромтауском районе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Актюбинской области

Установлено, что на протяжении 2022 года предприятие работало без обязательного экологического разрешения. Соответственно все эмиссии за этот период, а это выбросы в атмосферу более 52 тонн загрязняющих веществ (пыль неорганическая, хром трехвалентный, магния оксид и др.), а также размещенные крупнокусковые и шламовые отходы обогащения в общем объеме 395 тысяч тонн, признаны сверхнормативными, то есть незаконными.

Мерами природоохранной прокуратуры за осуществление деятельности без экологического разрешения предприятие оштрафовано на сумму свыше 2,9 млрд тенге.

Товариществом в судебном порядке обжаловано постановление о привлечении к административной ответственности.

Первой и апелляционной инстанциями областного суда штраф признан законным.

#штраф #экология #загрязнение #Восход Хром

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