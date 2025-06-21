Специализированной природоохранной прокуратурой Карагандинской области на постоянной основе проводится мониторинг по соблюдению экологического законодательства, передает Kazpravda.kz

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В рамках такой работы прокуроры выявили одно из крупных предприятий, которое на протяжении 8 месяцев занималось хранением и реализацией нефтепродуктов без экологического разрешения для объектов II категории.

Это является нарушением экологического законодательства

(статьи 106 и 120 Экологического кодекса) и как следствие привело к объемным выбросам загрязняющих веществ в атмосферу, объемом свыше 90 тонн.

Надзорным ведомством в отношении предприятия было возбуждено административное производство по части 1 статьи 328 Кодекса об административных правонарушениях и материалы направлены в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям.

В свою очередь, нарушитель отрицал вину.

Дело прошло все 3 инстанции, и лишь Верховный Суд поставил точку – предприятие привлечено к административной ответственности и оштрафовано на сумму свыше 7 миллионов тенге.