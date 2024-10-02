Рост числа ДТП на 90%: генпрокурор поручил разработать конкретные меры

Он указал прокурорам провести детальный анализ причин роста ДТП совместно с госорганами

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Генеральный прокурор РК Берик Асылов на своей странице в X сообщил, что количество дорожно-транспортных происшествий в Казахстане увеличилось на 90% по сравнению с прошлым годом, передает Kazpravda.kz

По словам Асылова, негативная тенденция наблюдается в шести регионах страны.

«В сравнении с прошлым годом на 90% выросло количество ДТП. Растёт и количество жертв дорожных происшествий. Тенденция негативная в ЗКО, ВКО, Атырауской, Мангистауской, Абайской, Улытауской областях и в Шымкенте», – отметил глава надзорного органа.

Он поручил прокурорам провести детальный анализ причин роста ДТП совместно с госорганами и разработать конкретные меры.

«В первую очередь, необходимо обратить внимание на наиболее аварийно-опасные участки дорог», - добавил Асылов.

Также вчера генпрокурор поручил держать на особом контроле каждый факт детского суицида.