Генпрокурор поручил держать на особом контроле каждый факт детского суицида

Общество
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Генеральный прокурор РК Берик Асылов опубликовал пост касательно участившихся случаев детского суицида, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Резонанс в обществе вызвала волна детских самоубийств. Поручил прокурорам держать на особом контроле расследование каждого факта.

В целом, на фоне влияния соцсетей на суицидальную активность детей, прокуроры добились блокировки 15 тысяч вредоносных сайтов и ссылок», - написал Асылов в X.

Год назад отмечалось, что в Казахстане почти на 50% выросло число суицидов среди несовершеннолетних за год.

#дети #суицид #генпрокурор #Берик Асылов

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