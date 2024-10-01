Генпрокурор поручил держать на особом контроле каждый факт детского суицида
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Генеральный прокурор РК Берик Асылов опубликовал пост касательно участившихся случаев детского суицида, сообщает Kazpravda.kz
«Резонанс в обществе вызвала волна детских самоубийств. Поручил прокурорам держать на особом контроле расследование каждого факта.
В целом, на фоне влияния соцсетей на суицидальную активность детей, прокуроры добились блокировки 15 тысяч вредоносных сайтов и ссылок», - написал Асылов в X.
Год назад отмечалось, что в Казахстане почти на 50% выросло число суицидов среди несовершеннолетних за год.