Генпрокурор поручил держать на особом контроле каждый факт детского суицида

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Резонанс в обществе вызвала волна детских самоубийств. Поручил прокурорам держать на особом контроле расследование каждого факта. В целом, на фоне влияния соцсетей на суицидальную активность детей, прокуроры добились блокировки 15 тысяч вредоносных сайтов и ссылок», - написал Асылов в X.

Год назад отмечалось, что в Казахстане почти на 50% выросло число суицидов среди несовершеннолетних за год.