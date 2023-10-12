На Бали ввели проверку для туристов при въезде из-за вируса Нипах

Lifestyle
124
Аманжолова Айман
[email protected]

Министерство здравоохранения Индонезии испугалось нового опасного вируса Нипах и ввело на острове Бали строгую проверку при въезде, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру 

Фото: kazpravda.kz

По информации The Bali Sun, вирус летучих мышей активно распространился в Индии, из-за чего власти индонезийского острова приняли меры по выявлению больных. Туристов, приехавших из районов, где наблюдается вспышка вируса Нипах, будут отравлять в больницы прямо из аэропорта. Всех прибывающих на популярный курорт проверят на наличие температуры и инфекции дыхательных путей. 

«Специально для вируса Нипах была подготовлена ​​команда неврологов и хирургов, поскольку вирус может поражать мозг», — заявил глава Минздрава провинции Бали И Ньоман Ги Аном.

На данный момент в Индонезии не было обнаружено ни одного случая заболевания этим вирусом.

#туризм #путешествия #Бали #вирус

Популярное

Все
Сокровище предков
Победы в Турции и Японии
Из этого растения сшили первые джинсы
Тайна старого колодца
Единство и труд – верный маршрут
Вернуть читателя
Детективы вне закона
Маленькие костанайцы стали чаще болеть туберкулезом
Почему бережливость не в тренде
В Восточном Казахстане намерены вывести «из тени» таксистов-нелегалов
Вот такая волокита
Пять элементов IT-экосистемы
Дело темное
Потенциал духовной дипломатии
Интересы населения превыше всего
Казахстанские спасатели в Афганистане за сутки разобрали 76 участков
Решение – в руках населения
Всегда на страже, всегда в седле
Не только корм
С заботой о нуждающихся
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Ни дня без камеры
Елена Рыбакина одолела первую ракетку мира
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебро Азиатских игр
Кредитные мошенницы обманули казахстанцев на 40 млн тенге
Новые оптово-распределительный и гематологический центры появятся в Усть-Каменогорске
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Аида Балаева высказалась по поводу ношения хиджабов
Токаев: «Казахстанско-российские отношения развиваются по восходящей»
Месси планирует завершить карьеру в Аргентине
Смаилов: Добыча лития для электромобилей актуальна в условиях роста производства электромобилей
Жители Уральска возмущены дороговизне на фермерских ярмарках
ХАМАС атаковал Израиль
Sichuan Airlines запустит грузовые авиарейсы через Казахстан в Европу
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Когда волк не помощник
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Как мы будем пользоваться цифровым тенге
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Все для счастливых пенсионеров
Красным вином затопило улицы после взрыва на заводе в Португалии
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области

Читайте также

Житель Прибалтики симулировал инфаркт ради бесплатной еды
Максим Галкин вышел на связь с подписчиками
Prada разработает скафандры для полетов на Луну
В Ташкенте с подозрением на инфаркт госпитализировали актер…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]