На четвертые сутки...

Пятилетняя девочка, сбежавшая из дома рано утром 7 августа, найдена мертвой.

Ее тело обнаружили с помощью дрона 10 авгус­та примерно в 17.30 в искусственном водоеме в 3 км от п. Жамбыл. В департаменте полиции пояснили, что водоем представляет из себя что-то вроде рва с высокими стенами, наполненного водой.

– Это большая трагедия. Мы все до последнего верили, что найдем девочку живой и невредимой, – на месте происшествия ситуацию прокомментировал начальник ДП Костанайской области Ерлан Омарбеков.

Напомним, пятилетняя Мадина Ерланкызы, страдающая аутизмом, выбралась из дома через окно кухни второго этажа, спустилась по газовой трубе и убежала в неизвестном направлении в одних трусиках. Несколько человек видели, как девочка бегает по поселку без присмотра, кто-то даже заснял ее на камеру телефона. И вот спустя почти четверо суток беспрерывных поисков обнаружили тело Мадины. Назначены необходимые экспертизы.