Как изменились цены в Казахстане за год

Как сообщили в Бюро национальной статистики, в октябре 2024 года уровень месячной инфляции ускорился и составил 0,9 %, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Месяцем ранее инфляция составляла 0,4%. Цены на платные услуги повысились на 1,4%, непродовольственные товары – на 1%, продовольственные товары – на 0,4%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг повысились тарифы на холодную воду на 25%, водоотведение – на 5,3%, содержание жилья – на 1%, электроэнергию, горячую воду – по 0,6%. Услуги железнодорожного пассажирского транспорта подорожали на 13%, сотовой связи – на 5 %.

Среди непродовольственных товаров повышение цен в октябре отмечено на дрова на 4,7%, уголь каменный – на 1,1%. Бытовые приборы подорожали на 2,6%, одежда и обувь – на 0,9%, строительные материалы, товары личного пользования – по 0,4%.

Из продуктов питания цены на огурцы выросли на 9,7%, помидоры – на 8,6%, лимоны – на 7%, апельсины – на 6,7%, соль – на 6,5%, яйца – на 3,2%, масло подсолнечное – на 2,4%. Снижение цен отмечено на морковь на 10%, виноград – на 5,7%, яблоки – на 3,4 %, свеклу – на 3,2%, лук репчатый – на 2,8%, картофель – на 2,1%.

Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в городе Алматы – 1,7%, самая низкая – Павлодарской области и городе Астана – по 0,4%.

В разрезе регионов цены на продовольственные товары больше всех выросли в Алматинской области на 0,8%, непродовольственные товары – области Ұлытау, Абай по 1,7%, платные услуги – городе Алматы на 3,6%.

Инфляция в октябре в годовом исчислении составила 8,5%. Цены на платные услуги повысились на 14,3%, непродовольственные товары – на 7,8%, продовольственные товары – на 4,9%.

По сравнению с октябрем 2023 года тарифы на холодную воду повысились на 60,3%, отопление центральное – на 33,6%, водоотведение – на 26,9%, электроэнергию – на 22,9%, горячую воду – на 18,1%, вывоз мусора – на 16,3%. Услуги железнодорожного пассажирского транспорта подорожали на 23,7%, связи – на 17,4%, парикмахерских и заведений личного обслуживания – на 11,9%.

Цены на ацетилсалициловую кислоту возросли на 34,9%, активированный уголь – на 23,9%, корвалол – на 18,3%. Огурцы подорожали на 27,6%, помидоры – на 27%, масло оливковое – на 23,1%, чеснок – на 17,5 %, картофель – на 13,9%, кондитерские изделия – на 12,6%.

Напротив, в годовом выражении подешевела крупа гречневая на 21,9%, морковь – на 16,2%, лимон – на 11,6%, масло подсолнечное – на 9,2%, сахар-песок – на 5,2%.