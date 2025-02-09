На фармацевтическом рынке РК правят бал импортёры

Во сколько обошёлся Казахстану ввоз лекарств, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Energyprom.kz

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По итогам января–декабря прошлого года в РК произвели основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов на 171,6 млрд тг — на 18,9% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее (ИПП — 121,8%).

Наибольший объём выпуска продукции пришёлся на Шымкент (61,2 млрд тг), Алматинскую (43,5 млрд тг) и Карагандинскую (30,6 млрд тг) области. В пятёрку лидеров также попали Алматы (25,2 млрд тг) и Жамбылская область (3,9 млрд тг). На топ-5 регионов пришлось 95,8% всей фармацевтической промышленности страны.

При этом импорт в секторе был весьма значительным. Так, по итогам января–ноября текущего года в Казахстан завезли 30 тыс. тонн медикаментов на внушительную сумму в 1,5 млрд долл. США. Рост в натуральном выражении составил 13,5%, в денежном — 25,7%.

Из стран СНГ в РК импортировали 10,1 тыс. тонн медикаментов — на 28,2% больше, чем годом ранее. Основными поставщиками стали Россия (7,6 тыс. тонн), Беларусь (1,6 тыс. тонн) и Украина* (693,2 тонны).

Из стран, не входящих в состав СНГ, ввезли 19,9 тыс. тонн медикаментов — на 7,4% больше, чем в январе–ноябре предыдущего года. Здесь основным экспортёром для Казахстана был Китай: 5,2 тыс. тонн медикаментов, против 4,7 тыс. тонн годом ранее. Годовой рост — на 9,8%. В пятёрку главных поставщиков также вошли Германия (2,6 тыс. тонн), Индия (2,4 тыс. тонн), Франция (1,4 тыс. тонн) и Турция (1,2 тыс. тонн).

Причина таких значительных показателей импорта в секторе очевидна: обеспеченность РК отечественными фармацевтическими препаратами остаётся на крайне низком уровне. Так, к примеру, по итогам января–ноября 2024 года в Казахстане выпустили всего 2,8 тонны провитаминов, витаминов и их производных — на 27,8% меньше, чем годом ранее. Доля местного производства на рынке осталась мизерной, лишь 1,7%, тогда как импорт покрывал 98,3% потребностей. За одиннадцать месяцев объём ввезённых витаминов составил 164,5 тонны, в 58,8 раза превысив объём внутреннего производства.

Ситуация с антибиотиками выглядит несколько лучше, но тоже остаётся далёкой от благоприятной. Отечественные компании обеспечили спрос (включая реализацию на внутреннем рынке и экспорт) лишь на 20,3%, против 31,5% годом ранее. При этом казахстанское производство выросло на 44,1%, достигнув 17,3 тонны, а вот импорт увеличился сразу в 2,6 раза, до 67,9 тонны.

Что же касается цен в секторе, по итогам января текущего года фармацевтическая продукция подорожала на 8,6% по сравнению с январём 2023-го.

В региональном разрезе наибольший годовой рост цен был зафиксирован в Карагандинской области: на 14%. Несколько меньшее удорожание было отмечено в Астане (10,9%), а также в Абайской (10,4%), Восточно-Казахстанской (10,3%) и Западно-Казахстанской (9,7%) областях. Наименьший рост цен наблюдался в Жетысуской (на 4,9%), Акмолинской (на 5%) и Мангистауской (на 6,3%) областях.

Среди отдельных товаров наиболее заметно подорожали «Корвалол» (на 30,7%), «Канефрон Н» (на 27,9%), «Ацикловир» (на 18%), ацетилсалициловая кислота (на 16,8%) и поливитамины «Мульти-табс Классик» (на 15%). В то же время стоимость препарата «Эссенциале форте Н» осталась на уровне прошлого года, а спрей «Аквалор Форте» даже подешевел, пусть и незначительно, всего на 0,3%.

Инвестиции в основной капитале в сфере производства основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов за январь–декабрь 2024 года составили 9,2 млрд тг — на 34,5% меньше в стоимостном выражении, чем годом ранее.

Большую часть в инвестиционном портфеле составили собственные средства предприятий: 8,6 млрд тг, против 9,6 млрд тг годом ранее. На банковские кредиты пришлось 592,8 млн тг (против 1,7 млрд тг в 2023-м), на небанковские заёмные средства — 1,1 млн тг (против 172,8 млн тг годом ранее).

В региональном разрезе наибольший объём капитальных инвестиций пришёлся на Шымкент: 2,6 млрд тг, минус 37,9% за год. Далее идут Жамбылская область (1,8 млрд тг) и Алматы (1,6 млрд тг). Инвестиции в секторе были зафиксированы в 13 регионах страны, в то время как фармацевтические препараты и фармацевтическая продукция производились в 16 регионах.