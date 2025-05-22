В Алматы состоялось торжественное открытие VII Международного фестиваля театров кукол «Ортеке», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: Минкультуры

Масштабное культурное событие объединило профессионалов отрасли из Казахстана, Грузии, Турции, Узбекистана и Азербайджана, предоставив жителям и гостям города уникальную возможность приобщиться к лучшим образцам кукольного искусства.

Церемония открытия прошла в Республиканском государственном академическом корейском театре музыкальной комедии. Участие в мероприятии приняли деятели искусства, жители и гости города, а также представители организации ТЮРКСОЙ.

Ярким началом насыщенной программы фестиваля стал показ спектакля Самаркандского областного театра кукол «Али Кушчи».

В течение пяти дней показы конкурсных спектаклей пройдут на сценах Республиканского государственного академического корейского театра музыкальной комедии, Государственного театра кукол Алматы, Казахского государственного академического театра для детей и юношества им. Г. Мусрепова и Тотального театра. Конкурсные постановки фестиваля оценит международное жюри, в составе которого ведущие театральные деятели Казахстана, Молдовы, Таджикистана и Турции.