На кортах Астаны и Пекина

Лучшая теннисистка Казахстана и пятая ракетка планеты Елена Рыбакина стартовала с победы на крупном международном турнире WTA 1000 China Open в Пекине (Китай). Наша спорт­сменка встретилась с 23-м номером мирового рейтинга, хозяйкой корта Чжэн Циньвэнь и разгромила ее со счетом 6:1, 6:2. Игра длилась один час. Во втором круге Елена сыграет с немецкой спортсменкой Татьяной Марией (53-я в рейтинге WTA), которая в первом матче была сильнее итальянской теннисистки Мартины Тревизан в двух сетах.

Отметим, что в Пекине также выступает вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева (75-я в рейтинге WTA). Во втором круге она сыграет с Каролин Гарсией из Франции.

На турнире в Пекине еще одна наша теннисистка Анна Данилина в дуэте с российской спортсменкой Александрой Пановой сыграла с бразильско-российским дуэтом Беатрис Хаддад Майя – Вероника Кудерметова и потерпела поражение в трех сетах с общим счетом 4:6, 6:4, 7:10. Встреча продлилась 1 час и 27 минут. Напомним, что совсем недавно на Открытом чемпионате США (US Open) Данилина стала чемпионкой в смешанных парах с финским теннисистом Харри Хелиоваа­ра. Кроме того, Анна сейчас является 32-й ракеткой мира в парном разряде, что является лучшим результатом среди казахстанок.

Тем временем на финишную прямую выходит и престижный мировой теннисный турнир ATP 250 Astana Open, который в эти дни проходит в столице Казахстана. Определились финалисты мужских состязаний. Первым в решаю­щую стадию пробился 8-я ракетка мира, американец Себастьян Корда, который обыграл­ серба Хамада Меджедовича (120-й в рейтинге ATP), со счетом 6:7(6:8), 7:6(7:2), 7:6(7:3). Матч продолжался 2 часа 49 минут.

За главный трофей Astana Open Корда поборется с французом Адрианом Маннарино. 34-я ракетка мира из Франции обыграл австрийца Себастьяна Офнера, занимающего 58-ю строчку рейтинга ATP, со счетом 6:4, 6:2. Матч продолжался 1 час и 10 минут.