На лодке с крыльца дома съезжали фермеры в Атырауской области – видео

Паводки
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Территория вокруг хозяйства полностью затоплена, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС региона

Фото: скриншот видео

Спасатели оказали помощь двум жителям крестьянского хозяйства, расположенного примерно в 4 км от села Талдыколь сельского округа Бейбарыс Махамбетского района. Они на лодке доставили жителей в их дома, и помогли при перевезке ценных вещей и документов из затопленных домов.

Территория вокруг данного хозяйства затоплена, до этого домашние животные были эвакуированы в безопасное место.

По информации оперштаба по ЧС, для отвода поступающей воды был сделан обрыв автотрассы, соединяющей села Махамбет и Сарытогай, жителей этих сел перевозят на лодках.

Напомним, вчера под водой осталось хозяйство, расположенное вдоль канала Соколок в Махамбетском районе Атырауской области. В связи с этим спасатели эвакуировали крестьянина и его собаку с помощью гребной лодки.

 


 

#паводки #Атырау #эвакуация #лодки #крестьяне

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