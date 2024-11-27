На одной волне вдохновения

Режиссерская лаборатория – один из проектов масштабной российской программы Центра поддержки русского театра за рубежом, которая действует уже два десятилетия. Пять лет назад итогом работы лаборатории в Уральске стал спектакль по пьесе Ричарда Нэша «Продавец дождя» в постановке Марии Павловской. В этом году центр вновь принял заявку Театра им. А. Н. Островского.

За пять дней на суд зрителей и руководства театра были представлены три наброска по классике зарубежной комедии. Два из них – по творчеству Уильяма Шекспира. Александр Гошуков (Санкт-Петербург, Российский государственный институт сценических искусств, мастерская Г. М. Козлова) предложил «Укрощение строптивой», Юлия Шульева (Москва, Российский институт театрального искусства, мастерская А. С. Кончаловского) показала эскиз комедии «Сон в летнюю ночь». Владимир Данай (Москва, Российский институт театрального искусства, мастерская С. В. Женовача) поразил своим видением пьесы Жана-Батиста Мольера «Мнимый больной». И именно последний эскиз был выбран, чтобы в следующем году на его основе при поддержке Союза театральных деятелей РФ поставить на уральской сцене новый спектакль.

Руководитель Центра поддерж­ки русского театра за рубежом Константин Горин отметил у коллектива уральского театра огромное желание работать и открытость всему новому, подчеркнув, что практически к каждому проекту центр старается привлечь казахстанских коллег.

Культурный обмен – одна из важнейших составляющих добрососедских отношений между Казахстаном и Россией. Расширить профессиональный кругозор, повысить мастерство призваны семинары, конференции, мастер-классы для актеров по сценической речи и движению, которые организует Союз театральных деятелей РФ. Масштабным образовательным проектом является и Международная летняя театральная школа, участниками которой стали и казахстанские молодые артисты. Каждой из школ сопутствует обширная культурная программа, куда входят музыкальные композиции, камерные спектакли и капустники, поставленные слушателями школы, а также обсуждение спектаклей ведущих театров, встречи с выдающимися деятелями театра и кино.

Укрепляют культурные связи и фестивали-форумы. Два года назад уральский театр с постановкой гоголевской «Женитьбы» блестяще выступил на 16-м фестивале «Соотечественники».

– Тогда в Саранске на одной сцене собрались театры из России, Казахстана, Беларуси, Узбекистана, Израиля, – рассказывает актер и режиссер Театра им. А. Н. Островского Руслан Джумахметов. – Думаю, для каждого творческого коллектива такой фестиваль – это в первую очередь возможность показать себя, а также взять что-то новое. Особо ценным для всех участников были мнения профессионального жюри фестиваля, критический разбор постановки экспертами – от актерской игры до режиссерской трактовки.

Чтобы зритель принял игру актеров, принципиально выдержать стиль даже в мелочах. Поэтому на фестиваль или гастроли спектакль по возможности должен отправляться в полной готовности – со всем оформлением, декорациями, костюмами и реквизитом. А это дело затратное. Финансовую поддержку для участия театра в фестивале «Соотечественники» оказало Генеральное консульство РФ в Уральске.

Со спектаклем «Женитьба» минувшей весной уральский театр выступил в Пензе. Гастроли состоялись по приглашению сенаторов Совета Федерации в рамках соглашения о межрегиональном сотрудничестве между правительством Пензенской области РФ и акиматом ЗКО, подписанного семь лет назад. Таких командировок должно быть больше, считает Руслан Джумахметов. Получая оценку своей работы от нового зрителя, актеры испытывают особый драйв, который дает вдохновение и желание творческого роста.